Migranti, la Francia pronta ad accogliere una parte dei migranti della Ocean Viking

(Teleborsa) - Laha dichiarato di essere pronta ad accogliere una parte dei 234 migranti che si trovano attualmente a bordo della nave umanitaria "", in attesa di un porto sicuro in Italia. "Abbiamo detto all'Italia, e lo diciamo insieme alla Germania, che se quellaverrà accolta in Italia, anche noi accoglieremo una parte dei, delle donne e dei bambini, affinché l'Italia non si debba prendere carico da sola del fardello di questo arrivo di migranti", ha assicurato il ministro dell'Interno francese,, intervistato questa mattina da RMC-BFMTV."Ho incontrato il nuovo ministro dell'Interno italiano – ha aggiunto –. Non dubitiamo che l'Italia rispetterà il". "Ma diciamo anche all'Italia che il problema della sua geografia, di essere dunque il Paese più vicino a questa nave, non significa che debba essere lasciata sola". "Non abbiamo dubitato un solo istante che l'Italia, membro dell'Unione europea, che ha firmato tutte le convenzioni internazionali, rispetti il diritto internazionale, accogliendo in uno dei suoi porti la Ocean Viking", ha sottolineato Darmanin."Da anni sosteniamo che gli Stati dell'Europa centrale si debbano fare carico di alleviare la pressione degli arrivi dei migranti sull'Italia e su Malta: per noi l'importante è che la Ocean Viking sbarchi nel porto sicuro più vicino e speriamo che questo avvenga il più presto possibile", ha sostenuto la ong. "La redistribuzione dei migranti non è nostra competenza, quindi non abbiamo nulla da commentare su questo", ha aggiunto.