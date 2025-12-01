Polonia, dalla BEI prestito di 300 milioni per nuovo parco eolico offshore da 390 MW

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) contribuirà con 600 milioni di euro
e diventerà il principale finanziatore per la costruzione di BC-Wind
, un parco eolico offshore da 390 MW nel Mar Baltico
destinato a fornire energia pulita a quasi mezzo milione di famiglie e aziende polacche
.
Sviluppato da Ocean Winds
, joint venture tra ENGIE
ed EDPR
, il parco eolico sorgerà a oltre 20 chilometri dalla costa occidentale della Polonia e dovrebbe entrare in produzione nel 2028
. Si tratta del quarto grande progetto offshore sostenuto dalla BEI in Polonia e del terzo firmato nel Paese proprio quest'anno.
Ocean Winds ha già ottenuto tutti i permessi necessari, nonché un contract for difference di 25 anni
a supporto delle vendite future. Il 1° dicembre, l'azienda ha annunciato la stipula di un accordo di finanziamento di circa 2 miliardi di euro con 15 istituti di credito
, consentendo l'avvio dei lavori nel 2026
.
Il finanziamento di BC-Wind è sostenuto dalle garanzie InvestEU
dell'Unione Europea, nonché dal piano RePowerEU
per ridurre la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di combustibili fossili accelerando la transizione verde. Il sostegno della BEI rientra in TechEU
, un programma di punta per rafforzare la leadership tecnologica dell'Europa, anche nel settore energetico.
In totale, quest'anno la banca ha investito 1,7 miliardi di euro
nell'energia eolica offshore in Polonia.