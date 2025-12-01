Polonia, dalla BEI prestito di 300 milioni per nuovo parco eolico offshore da 390 MW

ENGIE

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) contribuirà cone diventerà il principale finanziatore per la, undestinato a fornire energia pulita a quasiSviluppato da, joint venture traed, il parco eolico sorgerà a oltre 20 chilometri dalla costa occidentale della Polonia e dovrebbe. Si tratta del quarto grande progetto offshore sostenuto dalla BEI in Polonia e del terzo firmato nel Paese proprio quest'anno.Ocean Winds ha già ottenuto tutti i permessi necessari, nonché una supporto delle vendite future. Il 1° dicembre, l'azienda ha annunciato la stipula di un, consentendoIl finanziamento di BC-Wind è sostenuto dalle garanziedell'Unione Europea, nonché dal pianoper ridurre la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di combustibili fossili accelerando la transizione verde. Il sostegno della BEI rientra in, un programma di punta per rafforzare la leadership tecnologica dell'Europa, anche nel settore energetico.In totale, quest'anno la banca hanell'energia eolica offshore in Polonia.