Wall Street in rialzo dopo dati mercato del lavoro superiori alle attese

(Teleborsa) -dopo che il report del Labor Department ha segnalato che. A ottobre sono stati aggiunti 261 mila posti di lavoro nei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che a settembre erano state create 315 mila buste paga (dato rivisto da 263 mila). Il dato è risultato superiore alle attese del mercato , che indicavano un aumento di 200 mila di posti di lavoro.Guardando il movimento dei principali indici della Borsa di New York, non sembra che gli investitori siano preoccupati che un. In realtà, saranno diffusi altri dati prima del meeting di dicembre della FED, e quindi i banchieri centrali hanno ancora diverse indicazioni da considerare prima della prossima riunione.Nella scorsa settimana, "abbiamo vistosu entrambe le sponde dell'Oceano Atlantico che suggeriscono che- fanno notare gli analisti di ING - Non sarà necessariamente una fine esplicita ai rialzi, ma piuttosto veicolata come una "taking stock pause". Poiché i rallentamenti economici e le recessioni incombenti saranno più visibili a dicembre, ci aspettiamo che le principali banche centrali rallentino i loro sforzi di inasprimento e pongano loro fine nel primo trimestre del prossimo anno".ha abbassato le previsioni di crescita dei ricavi annuali, nonostante profitti e ricavi trimestrali migliori del previsto.ha riportato una perdita trimestrale di 545 milioni di dollari e segnalato che i venti contrari macroeconomici persisteranno nel 2023.ha registrato profitti e ricavi migliori del previsto per l'ultimo trimestre, con vendite che hanno raggiunto un livello record.ha registrato ordini record e ricavi migliori del previsto, sebbene la sua perdita trimestrale sia stata più ampia del previsto.A causa del passaggio all'ora legale in Europa, avvenuto domenica 30 ottobre 2022, le, alle 14:30 CET, e chiudono alle 21:00 CET fino a domenica 6 novembre 2022, quando negli Stati Uniti e in Canada scatterà l'ora legale.Ilmostra un rialzo dello 0,75%; sulla stessa linea, giornata positiva per l', che guadagna lo 0,65% a 3.743 punti. Bene anche il(+0,37%).Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,5%)13:30: Variazione occupati (atteso 200K unità; preced. 315K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.