Eventi e scadenze dell'8 novembre 2022

(Teleborsa) -COP27 - Conferenza 2028 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - La Conferenza 2022 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nota anche come COP76, è la 27a conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Si terrà a Sharm El Sheikh, in EgittoBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei serviziParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariEU - Riunione ECOFINBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella andrà in Visita di Stato nel Regno dei Paesi BassiEIA - Pubblica l'outlook sull'energiaOttava conferenza congiunta Banca d'Inghilterra - Banca di Francia - Banca d'Italia - La Conferenza di Macroeconomia Internazionale su "Il dollaro statunitense come valuta globale: sfide e prospettive", organizzata da Banca d'Italia si svolge a Roma. L'obiettivo è promuovere il dibattito sull'uso del dollaro come valuta globale e le implicazioni per l'economia globaleBanca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'ItaliaEcomondo e Key Energy 2022! - Evento di riferimento in Europa e nel Mediterraneo per l'innovazione tecnologica e industriale nel settore della green economy e l'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare. Si svolge con KEY ENERGY, vetrina internazionale di tecnologie e servizi per tutta la filiera dell'energia. Gli eventi si svolgono nel quartiere fieristico di Rimini. Organizzato da Italian Exhibition GroupIndia - Borsa di Mumbai chiusa per festivitàTesoro - Comunicazione medio-lungo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30/9/2022- Appuntamento: Presentazione dei risultati consolidati al 30/09/2022 alle ore 16.30, con Mario Alberto Pedranzini - Consigliere delegato e Direttore generale e Massimo Perona - Chief Financial Officer- CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione informazioni trimestrali aggiuntive al 30 settembre 2022.- CDA: Risultati consolidati del terzo trimestre 2022- Appuntamento: Conference call con analisti finanziari- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 settembre 2022, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontaria- Appuntamento: Il management di Sanlorenzo al termine del CdA terrà una conference call per presentare alla comunità finanziaria e alla stampa i risultati dei primi nove mesi del 2022 e i principali aggiornamenti della Società- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30.9.2022- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive