Mercati europei contrastati. Tonica Piazza Affari

(Teleborsa) - Chiude con segni misti la seduta odierna per le principali borse europee, con Piazza Affari
che termina sopra la parità. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'S&P-500
segna un +0,11%, con gli investitori che guardano alla riunione, la prossima settimana, della Federral Resevre, dopo che gli ultimi dati macro hanno evidenziato un ulteriore indebolimento del settore manifatturiero, rafforzando ulteriormente le aspettative di un taglio dei tassi americani.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,161. Giornata negativa per l'oro
, che continua la seduta a 4.187,3 dollari l'oncia, in calo dell'1,06%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 58,93 dollari per barile.
Scende lo spread
, attestandosi a +76 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,43%. Tra le principali Borse europee
composta Francoforte
, che cresce di un modesto +0,51%, Londra
è stabile, riportando un moderato -0,01%, e tentenna Parigi
, con un modesto ribasso dello 0,28%. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con il FTSE MIB
che ha messo a segno un +0,22%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 46.020 punti.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Lottomatica
(+3,20%), Generali Assicurazioni
(+2,04%), BPER
(+1,87%) e Banca Popolare di Sondrio
(+1,47%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Banca MPS
, che ha chiuso a -3,70%.
Sotto pressione Saipem
, con un forte ribasso del 3,66%.
Soffre Tenaris
, che evidenzia una perdita del 2,92%.
Preda dei venditori Inwit
, con un decremento dell'1,92%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, NewPrinces
(+6,68%), Banco di Desio e della Brianza
(+4,72%), Ariston Holding
(+2,12%) e Banca Generali
(+2,02%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Comer Industries
, che ha chiuso a -4,69%.
Si concentrano le vendite su Sanlorenzo
, che soffre un calo del 2,94%.
Vendite su GVS
, che registra un ribasso del 2,93%.