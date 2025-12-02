Mercati europei contrastati. Tonica Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) - Chiude con segni misti la seduta odierna per le principali borse europee, conche termina sopra la parità. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'segna un +0,11%, con gli investitori che guardano alla riunione, la prossima settimana, della Federral Resevre, dopo che gli ultimi dati macro hanno evidenziato un ulteriore indebolimento del settore manifatturiero, rafforzando ulteriormente le aspettative di un taglio dei tassi americani.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,161. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.187,3 dollari l'oncia, in calo dell'1,06%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 58,93 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +76 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,43%.composta, che cresce di un modesto +0,51%,è stabile, riportando un moderato -0,01%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,28%. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,22%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 46.020 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,20%),(+2,04%),(+1,87%) e(+1,47%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,70%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,66%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,92%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,92%.del FTSE MidCap,(+6,68%),(+4,72%),(+2,12%) e(+2,02%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,69%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,94%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,93%.