Europa viaggia mista in attesa della BCE, prosegue bene Piazza Affari

(Teleborsa) - Prosegue mista la seduta per i principali listini del Vecchio Continente
, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Il tutto mentre i future di Wall Street muovono in frazionale rialzo. L'attenzione degli investitori è rivolta alle banche centrali
, con la BCE
che avvia oggi la riunione di politica monetaria e l'annuncio tassi atteso per domani unitamente alla conferenza stampa della presidente Lagarde
. Sempre giovedì si pronuncerà la Banca di Inghilterra
mentre venerdì sarà il turno della Banca del Giappone
.
Sul fronte macro, peggiorano più delle attese le condizioni economiche in Germania a dicembre 2025
, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute. L'indice IFO
si è attestato a 87,6 punti rispetto agli 88 punti di novembre, risultando al di sotto anche degli 88,2 punti stimati dal consensus.Rivista leggermente al ribasso l'inflazione dell'Eurozona del mese di novembre 2025
. Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +2,1% su base tendenziale, rispetto al +2,2% rilevato nel mese precedente e nella stima preliminare. Su base mensile, si registra un decremento dello 0,3%, come indicato nella prima lettura, rispetto al +0,2% del mese precedente.
Prevale la cautela sull'euro / dollaro USA
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,33%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,24%), che raggiunge 56,51 dollari per barile.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +72 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,51%. Tra le principali Borse europee Francoforte
è stabile, riportando un moderato -0,02%, Londra
avanza dell'1,49%, e andamento cauto per Parigi
, che mostra una performance pari a -0,17%.
Seduta in rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che avanza a 44.216 punti (+0,51%); sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 46.918 punti.
Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,29%); come pure, in lieve ribasso il FTSE Italia Star
(-0,29%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo Banca Popolare di Sondrio
, mostrando un incremento del 2,11%.
Denaro su Unipol
, che registra un rialzo dell'1,97%.
Bilancio decisamente positivo per Banco BPM
, che vanta un progresso dell'1,88%.
Buona performance per BPER
, che cresce dell'1,79%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Moncler
, che ottiene -1,76%.
Si muove sotto la parità Stellantis
, evidenziando un decremento dell'1,42%.
Contrazione moderata per Buzzi
, che soffre un calo dell'1,31%.
Sottotono Enel
che mostra una limatura dell'1,23%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Comer Industries
(+3,79%), Ariston Holding
(+3,38%), Caltagirone SpA
(+1,80%) e WIIT
(+1,56%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri
, che ottiene -3,51%.
In rosso Sesa
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,84%.
Spicca la prestazione negativa di NewPrinces
, che scende dell'1,81%. Pirelli
scende dell'1,64%.