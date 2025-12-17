Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 18:17
24.776 -1,42%
Dow Jones 18:17
47.999 -0,24%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

Borse europee miste alla vigilia della BCE. Tiene Piazza Affari

(Teleborsa) - In un panorama europeo contrastato, alla vigilia del Consiglio direttivo della BCE, da cui è attesa una conferma sui tassi di interesse per l'area euro, si registra una performance rialzista di Piazza Affari, che chiude la seduta sopra la parità. Intanto i listini USA mostrano scambi in rosso, dopo che, ieri, il rapporto sull'occupazione di novembre ha fornito indicazioni contrastanti.

L'attenzione degli investitori è rivolta, dunque, alle banche centrali. Sempre, domani, si pronuncerà anche la Banca di Inghilterra mentre venerdì sarà il turno della Banca del Giappone.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,175. Lieve aumento dell'oro, che sale a 4.326,7 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,59%.

Lieve peggioramento dello spread, che sale a +72 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,51%.

Tra gli indici di Eurolandia sottotono Francoforte che mostra una limatura dello 0,48%, tonica Londra che evidenzia un bel vantaggio dello 0,92%; deludente Parigi che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che termina a 44.099 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il FTSE Italia All-Share, che si ferma a 46.683 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in luce le banche: Banca Popolare di Sondrio, con un ampio progresso del 2,91%. Andamento positivo per BPER, che avanza di un discreto +2,66%. Banco BPM avanza dell'1,84%.

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Buzzi, che ha terminato le contrattazioni a -3,57%.

Moncler scende del 2,28%.

Calo deciso per Interpump, che segna un -2,22%.

Sotto pressione Prysmian, con un forte ribasso del 2,20%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Comer Industries (+3,79%), Ariston Holding (+2,91%), WIIT (+2,49%) e Credem (+2,15%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Fincantieri, che ha archiviato la seduta a -6,61%.

Soffre Moltiply Group, che evidenzia una perdita del 3,64%.

Preda dei venditori Juventus, con un decremento del 3,01%.
