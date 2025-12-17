Borse europee miste alla vigilia della BCE. Tiene Piazza Affari

Euro / dollaro USA

(Teleborsa) - In un panorama europeo contrastato, alla vigilia del Consiglio direttivo della BCE, da cui è attesa una conferma sui tassi di interesse per l'area euro, si registra, che chiude la seduta sopra la parità. Intanto i listini USA mostrano scambi in rosso, dopo che, ieri, il rapporto sull'occupazione di novembre ha fornito indicazioni contrastanti.L'attenzione degli investitori è rivolta, dunque, alle banche centrali. Sempre, domani, si pronuncerà anche la Banca di Inghilterra mentre venerdì sarà il turno della Banca del Giappone.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,175. Lieve aumento dell', che sale a 4.326,7 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,59%.Lieve peggioramento dello, che sale a +72 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,51%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,48%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,92%; deludenteche si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che termina a 44.099 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 46.683 punti.Tra lea grande capitalizzazione, in luce le banche:, con un ampio progresso del 2,91%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,66%.avanza dell'1,84%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,57%.scende del 2,28%.Calo deciso per, che segna un -2,22%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,20%.Tra i(+3,79%),(+2,91%),(+2,49%) e(+2,15%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,61%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,64%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,01%.