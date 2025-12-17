Borse europee miste alla vigilia della BCE. Tiene Piazza Affari

(Teleborsa) - In un panorama europeo contrastato, alla vigilia del Consiglio direttivo della BCE, da cui è attesa una conferma sui tassi di interesse per l'area euro, si registra una performance rialzista di Piazza Affari
, che chiude la seduta sopra la parità. Intanto i listini USA mostrano scambi in rosso, dopo che, ieri, il rapporto sull'occupazione di novembre ha fornito indicazioni contrastanti.
L'attenzione degli investitori è rivolta, dunque, alle banche centrali. Sempre, domani, si pronuncerà anche la Banca di Inghilterra mentre venerdì sarà il turno della Banca del Giappone.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,175. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 4.326,7 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,59%.
Lieve peggioramento dello spread
, che sale a +72 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,51%. Tra gli indici di Eurolandia
sottotono Francoforte
che mostra una limatura dello 0,48%, tonica Londra
che evidenzia un bel vantaggio dello 0,92%; deludente Parigi
che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che termina a 44.099 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il FTSE Italia All-Share
, che si ferma a 46.683 punti.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, in luce le banche: Banca Popolare di Sondrio
, con un ampio progresso del 2,91%. Andamento positivo per BPER
, che avanza di un discreto +2,66%. Banco BPM
avanza dell'1,84%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Buzzi
, che ha terminato le contrattazioni a -3,57%. Moncler
scende del 2,28%.
Calo deciso per Interpump
, che segna un -2,22%.
Sotto pressione Prysmian
, con un forte ribasso del 2,20%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Comer Industries
(+3,79%), Ariston Holding
(+2,91%), WIIT
(+2,49%) e Credem
(+2,15%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Fincantieri
, che ha archiviato la seduta a -6,61%.
Soffre Moltiply Group
, che evidenzia una perdita del 3,64%.
Preda dei venditori Juventus
, con un decremento del 3,01%.