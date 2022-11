Iveco, presentata prima gamma completa di veicoli pesanti e motori a propulsione alternativa dell’America Latina

Iveco Group

(Teleborsa) - Tra il 7 e l'11 novembre 2022,presenta a– una delle più importanti fiere del trasporto al mondo, che si tiene a, in Brasile – una gamma completa di soluzioni di trasporto innovative, a emissioni pulite e sostenibili dei marchi IVECO e FPT Industrial., il marchio “full liner” di veicoli commerciali in più rapida crescita in– con le venditeche sono aumentate di tre volte negli ultimi tre anni –, è il primo marchio ina offrire al mercato uncompleto in tutti i segmenti in cui opera, riaffermando il proprio impegno nei confronti delle tendenze globali della mobilità urbana, dell'innovazione e della sostenibilità.Come già annunciato, entro il 2025 Iveco Group investirà circa(circa 200 milioni di dollari americani) per soddisfare le esigenze in rapida evoluzione della regione. Gran parte dell'importo è destinato allo sviluppo della linea di motori Euro VI, che soddisfa i requisiti del Programma per il controllo dell'inquinamento atmosferico da veicoli a motore (Proconve P8), che diventerà obbligatorio nel 2023.Ilcomprende l', il primo veicolo commerciale Euro VI presentato al mercato brasiliano che si posiziona come uno dei principali attori nel segmento dei veicoli leggeri e per il settore dell'e-commerce, che è in rapido sviluppo. Alla fiera debuttano anche il Daily Hi-Matic, il primo veicolo cargo leggero con cambio automatico e l', una versione completamente elettrica destinata alle missioni urbane.Nel segmento dei, l’S-WAY, appena lanciato in Brasile, riunisce robustezza, tecnologia, comfort e sicurezza in un design moderno e premiato che privilegia l'aerodinamica; complessivamente, il modello garantisce una riduzione del consumo di carburante fino al 15% rispetto alla gamma precedente. Debutterà anche l'S-WAY alimentato a, con il miglior motore a gas naturale della categoria e la migliore autonomia relativa, oltre alla riduzione significativa delle emissioni di CO2. Per le missioni off-road pesanti e semi-pesanti, la gamma Tector di IVECO si arricchisce di una versione a metano. Entrambi i modelli S-WAY e Tector CNG saranno disponibili in Brasile entro la fine del 2023.Con l'aumento delle pressioni sul costo totale di esercizio, il marchio sta ampliando la propria offerta di servizi in America Latina, aiutando gli operatori ad affrontare le sfide di oggi e di domani. Uno di questi servizi è, unofinalizzato a mantenere ladei veicoli nel lungo periodo, già ampiamente testato in Europa con notevole successo. Attraverso un portale unico, l'operatore è in grado di monitorare, ad esempio, il consumo di carburante e lo stile di guida, migliorando grazie a una serie di dati le prestazioni della flotta.Intervenendo all’inaugurazione di Fenatran,, CEO di Iveco Group, ha dichiarato: “Siamo fortemente impegnati a raggiungere i nostri obiettivi ambientali, sociali e finanziari e ad applicare quanto necessario per aprire la strada a un modello di trasporto sempre più sostenibile, anche qui in America Latina. Questa è sicuramente una regione strategica per Iveco Group e gioca un ruolo fondamentale per il nostro successo futuro. È una delle aree principali su cui si concentrano oggi i nostri investimenti e la nostra crescita, che consolideranno l'impegno del Gruppo a continuare a far evolvere il nostro business in una regione che continua a mostrare un enorme potenziale”., un altro marchio di Iveco Group e leader mondiale nelle soluzioni, presenta a Fenatran le sue innovazioni avanzate. La divisioneè in prima linea con una nuova generazione di prodotti che comprendono assali elettrici, trasmissioni centrali, batterie modulari e sistemi di gestione delle batterie, e offre al pubblico una “esperienza virtuale” del suo primo stabilimento ePowertrain, recentemente inaugurato a Torino.L'attenzione del marchio per le propulsioni on-road sostenibili si manifesta anche attraverso il nuovo XC13, un motore “multi-energy”, modulare e multi-applicazione, derivato dal concettoe in grado diadattarsi a tutte le esigenze del mercato, dal diesel al gas naturale (incluso il biometano), all'idrogeno e ai carburanti rinnovabili. Si tratta di un unico motore di base progettato in più versioni per offrire la massima standardizzazione dei componenti e una facile integrazione nei prodotti finali, rispettando al contempo le sempre più severe normative sulle emissioni. A Fenatran il marchio lancia anche “”, una linea completa di motori rigenerati per applicazioni su strada, sostenendo attivamente la transizione verso una vera economia circolare nella regione.Dallaa batteria a emissioni zero, principalmente per i veicoli a basso fabbisogno energetico con estensioni per le applicazioni pesanti su strada, fino alla possibilità di sfruttare l'idrogeno come vettore energetico, FPT Industrial mostra la sua attuale capacità di offrire soluzioni a lungo termine a emissioni zero per tutte le tipologie di fabbisogno energetico quando il mercato sarà pronto.