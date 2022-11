Popolare di Sondrio, utile 9 mesi scende a 151,3 milioni di euro

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -ha chiuso icon unpari a 151,3 milioni di euro, in calo del 24,9% rispetto ai 201,5 milioni di euro del periodo di confronto. Tale risultato riflette l'incremento dei proventi dell'attività bancaria caratteristica che si attestano a 753,6 milioni di euro (+16,1% rispetto al 30 settembre 2021;+22,3% e+6,8%). Inoltre, incorpora significativi oneri per la stabilizzazione del Sistema bancario pari a 43 milioni di euro, in ulteriore incremento rispetto al periodo di confronto.In ulteriore riduzione l'incidenza dei crediti deteriorati lordi, come sintetizzato dall'che si attesta al 5,2% dal 5,8% di fine 2021. Rispetto al 31 dicembre 2021, ildel totale crediti non performing si posiziona al 59,6% dal 55,4%, quello riferito alle sole posizioni classificate a sofferenza si colloca al 79% dal 73,9%. Ilsi attesta in area 42 punti base in linea con il valore consuntivato nel periodo di confronto.si attestano su livelli elevati. Nella versione phased-in, il CET1 ratio e il Tier1 ratio si posizionano al 15,4%, mentre il Total Capital ratio risulta pari al 18%. In versione fully loaded i coefficienti sono rispettivamente pari al 15,3% e al 17,9%."Mi preme sottolineare la crescita molto significativa, superiore al 20%, fatta registrare dal margine di interesse nel raffronto anno su anno - ha dichiarato- Tale componente, e riflette nel nostro caso la crescita degli impieghi verso la clientela, a conferma della vocazione della Banca Popolare di Sondrio, da sempre impegnata a favore dello sviluppo economico dei territori di insediamento"."Ci confrontiamo ora con un quadro macroeconomico in peggioramento, in ragione delle tensioni geopolitiche connesse alla guerra in Ucraina e delle pressioni inflattive che rallentano consumi e investimenti delle imprese - ha aggiunto - Ne abbiamo tenuto conto,. La qualità degli attivi, tuttavia, non evidenzia per ora segnali significativi di deterioramento: nonostante uno shock di portata storica sul fronte dei prezzi dell'energia, il tessuto economico delle aree del Paese in cui siamo presenti sta mostrando ancora una volta una straordinaria capacità di adattamento e resilienza".Lada clientela ammonta a 39.958 milioni di euro, in crescita rispetto ai 39.304 milioni di fine 2021 (+1,7%); lasi attesta a 36.953 milioni di euro in calo rispetto agli 40.982 milioni di fine 2021 (-9,8%) essenzialmente per il negativo andamento dei mercati azionari e obbligazionari fin qui registrato. Ilè pari a 30.690 milioni di euro, rispetto ai 34.185 milioni del 31 dicembre 2021 (-10,2%). Ilsi attesta a 6.263 milioni di euro, rispetto ai 6.796 milioni di euro di fine 2021 (-7,8%).si attestano a 32.749 milioni di euro, in significativo incremento (+5,4%) rispetto ai 31.059 milioni di fine 2021.