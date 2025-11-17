Clessidra Factoring, utile 9 mesi balza a 5,2 milioni di euro. Turnover +32%

Banco BPM

(Teleborsa) -, operatore finanziario focalizzato sul supporto delle PMI anche in fase di risanamento, ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con undi 855 milioni di euro, in aumento del 32% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il monte crediti ha raggiunto i 302 milioni di euro, (+40% rispetto al 30 settembre 2024); gli impieghi sono stati pari a 254 milioni di euro (+33% anno su anno). Il numero deial 30 settembre è pari a 280, mentre il numero di debitori con monte crediti in gestione è di circa 1.400 controparti."Siamo orgogliosi di questi risultati che evidenziano una redditività in linea con le attese e volumi superiori rispetto a quanto previsto dal nostro Piano Industriale. Questi dati confermano non solo la solidità del nostro modello di business ma anche la validità del percorso intrapreso e l'impegno del nostro Team nel perseguire gli obbiettivi, al quale va il mio ringraziamento - commenta il- Con un approccio rigoroso, ma allo stesso tempo dinamico e flessibile rispetto alle esigenze dei nostri clienti, ci stiamo affermando tra i principali player nelle special situations, rafforzando la nostra reputazione e costruendo relazioni solide, in grado di esprimere anche il valore sociale della nostra attività. Il contesto di mercato resta complesso e sfidante ma guardiamo con fiducia ai risultati che la Società saprà conseguire anche nell'ultimo trimestre dell'anno".Ilal 30 settembre è stato pari a 17,2 milioni di euro (+39% anno su anno), grazie alla rilevante crescita dei volumi, alla valorizzazione dei servizi offerti e all'ottimizzazione delle fonti di funding. Le rettifiche di valore nette su crediti sono state di 1,9 milioni di euro, mentre i costi operativi sono ammontati a 7,2 milioni di euro, con un cost/income in costante riduzione e pari al 42%. A fronte di tali dinamiche economiche, l'utile prima delle imposte è stato di 8,0 milioni di euro, mentre l'si è attestato a 5,2 milioni di euro (+73% sul precedente esercizio).Buona la qualità del portafoglio crediti, grazie al costante monitoraggio dei rapporti e all'attenta gestione delle posizioni. Il peso delle sofferenze e inadempienze probabili è risultato pari all'1,0% degli impieghi netti, in riduzione rispetto all'anno precedente anche grazie ad un aumento delle coperture adottate. Al 30 settembre 2025 ilannualizzato si è attestato al 19,3% mentre ilè pari al 13,6%.Nel corso del terzo trimestre, Clessidra Factoring ha inoltre finalizzato l'attivazione di unaper un importo iniziale di 65 milioni di euro, di durata triennale e con possibilità di estensione fino a complessivi 150 milioni di euro in base alle esigenze di funding della Società. La linea RCF è stata sindacata da un pool di quattro banche:(Capofila dell'operazione e Banca Agente),e Cassa Centrale. L'operazione di finanziamento è supportata dalla garanzia di SACE.