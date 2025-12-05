Fitch Ratings migliora merito di credito di Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -informa che, in data odierna, l'agenziaha migliorato la valutazione del merito di credito della Banca. In particolare, il rating emittente a lungo termine è stato alzato dal precedente giudiziocon outlook positivo.Il miglioramento del giudizio riflette l’odierna e analoga azione di rating riguardante BPER Banca S.p.A, nel cui Gruppo bancario BP Sondrio è entrata a far parte a seguito del successo nel luglio scorso dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa dalla stessa sul totale delle azioni della Banca.