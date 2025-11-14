Milano 10:07
44.433 -0,72%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:07
9.705 -1,05%
Francoforte 10:07
23.887 -0,64%

Piazza Affari: performance negativa per Banca Popolare di Sondrio

Rosso per l'istituto di credito lombardo, che sta segnando un calo del 3,13%.
