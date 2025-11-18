Milano 13:36
Piazza Affari: movimento negativo per Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'istituto di credito lombardo, che presenta una flessione del 2,29% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Popolare di Sondrio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Banca Popolare di Sondrio. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 14,65 Euro. Primo supporto visto a 14,44. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 14,35.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
