Piazza Affari: movimento negativo per Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'istituto di credito lombardo
, che presenta una flessione del 2,29% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Popolare di Sondrio
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Banca Popolare di Sondrio
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 14,65 Euro. Primo supporto visto a 14,44. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 14,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)