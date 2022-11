FAE Technology debutta a Piazza Affari l'11 novembre. Raccolti 5 milioni

(Teleborsa) -, società bergamasca che opera nel design, prototipazione, progettazione e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, è stata, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant è fissato per l'Il collocamento si è chiuso con unapari a 5 milioni di euro, in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione di greenshoe in aumento di capitale concessaa Integrae SIM, a fronte di una domanda pari a 1,3 volte l'offerta. Ildelle azioni ordinarie è stato fissato in euro 1,50 per azione.Ladi mercato post-collocamento è pari a 22,5 milioni di euro (circa 23 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe), con unpari al 20% (21,74% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe)."Sono orgoglioso del percorso realizzato da FAE Technology in questi anni, sempre focalizzato su innovazione e ricerca - ha commentato- L'approdo sul mercato Euronext Growth Milan rappresenta per noi un, di continuare ad investire in tecnologie e persone, aspetti fondamentali per la nostra crescita, e di incrementare il numero di stakeholder e shareholder":"L'apertura del capitale, allo stesso tempo, ci permetterà di sviluppare, capace di operare in modo sostenibile e di supportare i propri clienti attraverso la tecnologia elettronica - ha aggiunto - Ringrazio tutti i team di FAE Technology, i nostri clienti, gli investitori e quanti ci hanno affiancato, con professionalità, nel raggiungere questo stimolante obiettivi".Nell'ambito del collocamento,, società che si qualifica come investitore professionale attivo anche in processi di IPO e operante al fianco di piccole medie imprese ad alto potenziale di crescita, ha assunto il ruolo diNell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan FAE TechnologyIntegrae SIM (Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist), Banca Investis (Co-Lead Manager), DWF LLP Italian Branch (Consulente legale e giuslavoristico), RSM Italy (Auditor, Financial & Tax Due Diligence Advisor e Kid Advisor), Studio Gandolfi STP (Consulente del lavoro), THANAI Communication Advisors (Communication Advisor).