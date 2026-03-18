FAE Technology e Digiproces lanciano la piattaforma DigiProto a supporto dei mercati di Spagna e Portogallo

(Teleborsa) - FAE Technology , Tech company a capo dell'omonimo gruppo italiano attivo nel settore dell’elettronica avanzata e delle soluzioni tecnologiche per lo spazio, annuncia il lancio di DigiProto, piattaforma digitale direttamente progettata e sviluppata per la configurazione, la quotazione e la realizzazione di prototipi di schede elettroniche assemblate, a supporto dei mercati di Spagna e Portogallo.



DigiProto rappresenta la prima applicazione operativa della partnership strategica avviata con Digiproces, tra le società spagnole leader

nei servizi di Electronics Manufacturing Services (EMS). L’accordo consente di accelerare l’erogazione congiunta di servizi di prototipazione destinati ai mercati della Penisola Iberica, rafforzando una presenza industriale e commerciale strutturata di FAE Technology nella regione. L’iniziativa valorizza le competenze digitali sviluppate dal Gruppo nella prototipazione elettronica, ponendo le basi per ulteriori sviluppi congiunti tra le due società.



La piattaforma consente la configurazione di prototipi di schede elettroniche assemblate attraverso un ambiente digitale integrato, mettendo a disposizione strumenti avanzati per la progettazione e la selezione dei componenti. Attraverso DigiProto è possibile generare

quotazioni in tempo reale e avviare le attività di prototipazione, realizzate attraverso la struttura di prototipazione di FAE Technology. La soluzione integra lo sviluppo hardware e software e supporta la realizzazione di architetture complesse, contribuendo ad accelerare il flusso operativo dalla richiesta del cliente alle fasi di sviluppo e testing. Inoltre, la piattaforma incorpora sistemi certificati di qualità e garantisce elevati standard di efficienza, tracciabilità e conformità lungo l’intera supply chain, con output interamente "EU-manufactured".



L’iniziativa, spiega una nota, evidenzia la capacità di FAE Technology di integrare competenze ingegneristiche verticali, asset manifatturieri e soluzioni digitali proprietarie in un modello operativo orientato alla scalabilità. La combinazione tra piattaforma digitale e partnership industriale locale consente di accelerare l’accesso ai servizi di prototipazione elettronica, riducendo il time-to-market per i clienti e rafforzando la presenza commerciale del Gruppo nei mercati della Penisola Iberica.



L’esperienza avviata con DigiProto rappresenta inoltre un primo passo verso l’adozione di un modello di espansione internazionale basato su piattaforme digitali replicabili e su partnership industriali mirate in nuovi contesti geografici.



Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology, ha commentato: "La partnership con Digiproces rappresenta un passo rilevante nel percorso di sviluppo internazionale del Gruppo e conferma l’attrattività della nostra proposta industriale. La collaborazione nasce dalla forte sintonia con il management e dalla condivisione di valori e visione strategica. Siamo convinti che l’integrazione delle competenze e delle rispettive capacità industriali possa generare nuove opportunità di crescita e creare valore nel tempo. In questo contesto, il lancio di DigiProto rappresenta il primo risultato concreto della collaborazione avviata

e un esempio delle potenzialità di sviluppo che potranno emergere da questa iniziativa congiunta".



Jordi Batet, Amministratore Delegato di Digiproces, ha dichiarato: "Il lancio di DigiProto rappresenta un passo importante per rendere ancora più rapidi e accessibili i servizi di prototipazione elettronica a servizio del mercato iberico. Combinando le capacità digitali di FAE Technology con l’esperienza industriale e la presenza locale di Digiproces, puntiamo a semplificare il processo di prototipazione per i team di ingegneria e ad accelerare il passaggio dalla progettazione alla produzione. Questa iniziativa riflette il nostro impegno condiviso verso innovazione, qualità e produzione basata in Europa".

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