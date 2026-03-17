FAE Technology, nel 2025 ricavi scendono a 66,5 milioni ma domanda in forte recupero nel 2026

(Teleborsa) - FAE Technology SB ha comunicato i risultati preliminari consolidati al 31 dicembre 2025. Il Gruppo ha affrontato un'annata di transizione per l'intero settore dell'elettronica, evidenziando una contrazione rispetto ai record del 2024, ma mostrando solidi segnali di ripresa negli ultimi mesi.



Il valore della produzione consolidato si è attestato a 67,6 milioni di euro, segnando una flessione rispetto ai 75,5 milioni registrati al 31 dicembre 2024. Parallelamente, i ricavi delle vendite sono passati da 71,8 milioni del precedente esercizio a 66,5 milioni di euro. Questa dinamica riflette il rallentamento della domanda globale che ha impattato il mercato tra la fine del 2024 e la prima metà del 2025.



Sotto il profilo della redditività, l'EBITDA consolidato è risultato pari a 5,8 milioni di euro, a fronte degli 8,1 milioni del 2024. Di conseguenza, l'EBITDA margin si è attestato all'8,6%, rispetto al 10,8% dell'anno precedente. Nonostante il calo, il Gruppo ha mantenuto una solida tenuta operativa grazie a una rigorosa disciplina nella gestione dei costi. Un dato in controtendenza positiva riguarda l'Indebitamento Finanziario Netto consolidato, che è migliorato scendendo a 3,5 milioni di euro rispetto ai 3,7 milioni di fine 2024.



Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology, ha dichiarato: "Nel corso del 2025 abbiamo lavorato con grande determinazione e competenza per rafforzare le basi della crescita di breve e di medio termine. Abbiamo costruito un portafoglio ordini e una pipeline per il 2026 particolarmente solidi, frutto dell’intensa attività di sviluppo commerciale e del consolidamento del rapporto con i nuovi clienti, con particolare riferimento al mercato della difesa e delle telecomunicazioni. Questa chiara visibilità sulle opportunità future ci consente di guardare ai prossimi esercizi con fiducia. In parallelo, il 2025 ha riflesso una fase di normalizzazione del mercato dopo la forte espansione degli anni precedenti, con ricavi che hanno risentito del rallentamento della domanda registrato nel settore. Nonostante questo contesto, la solidità del nostro modello operativo e la disciplina nella gestione dei costi ci hanno permesso di mantenere una buona redditività operativa, confermando la resilienza e la qualità industriale del nostro Gruppo".



Il dato più rilevante per le prospettive future è la ripresa registrata nel secondo semestre 2025, con ricavi in crescita del 10% rispetto alla prima metà dell'anno. Questa tendenza positiva si sta consolidando nei primi mesi del 2026, trainata da una domanda in deciso rafforzamento.



Il 2025 ha segnato inoltre l'espansione strategica nel settore Aerospace tramite l'avvio dell'acquisizione di Kayser Italia: Il primo dei due closing previsti nell’ambito dell’operazione si è perfezionato il 16 dicembre 2025, con l’acquisizione di una partecipazione pari al 29,9% del capitale sociale.

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