Mediolanum, Doris: avanti da soli, M&A tra concorrenti non spaventa

(Teleborsa) - "Riteniamo di. E sia gli utili che i risultati commerciali che la nostra solidità commerciale confermano che abbiamo una dimensione sufficiente per stare sul mercato. Quindi continueremo su questa direzione. Tra l'altro non siamo così piccoli perché siamo sotto la BCE in quanto significant bank". Lo ha detto l'di, in un briefing con la stampa per presentare i conti dei primi nove mesi del 2022 Quanto alle insistenti ipotesi di aggregazioni tra altri operatori del settore, Doris ha detto: ", dato che ritengo sufficiente la dimensione che ho. Se mi dovesse spaventare ad esempio un'operazione dicon Fideuram, piuttosto che cono altre sarebbero entità comunque più piccole dio di, che già non mi spaventano. Non mi spaventa nemmeno un'ipotesi di unione dicon Banca Generali, che sono già sul mercato come concorrenti. Non mi preoccupa questo"."Ovviamente - ha aggiunto -e so che una eventuale fusione tra Mediobanca e Banca Generali creerebbe un gruppo più forte, macon Intesa Sanpaolo e UniCredit".L'AD ha messo in chiaro che un. "Ribadisco l'apprezzamento per Mediobanca e per come Nagel porta avanti il business insieme ai suoi collaboratori, ma preferisco mantenere le strade separate e continuare da soli", ha affermato.Riguardo all'andamento del business, ha specificato che ildi Banca Mediolanum per l'intero esercizio 2022 "". A causa dell'andamento dei mercati "nemmeno lontanamente pensiamo di poter arriva al livello di commissioni di performance raggiunto lo scorso anno".Quanto ai, Doris ha detto che sul fronte della raccolta netta gestita "probabilmente non arriveremo esattamente al livello dello scorso anno, ma secondo me probabilmente. Secondo i dati di Assoreti noi siamo i primi. A settembre abbiamo registrato -9% di raccolta netta gestita quando tutti gli altri messi insieme fanno mediamente -60%".