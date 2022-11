Pensioni, Giorgetti: a breve dl per l'adeguamento, spesa +7,3%

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia,, ha annunciato la firma delper l'adeguamento dellein base alle risultanze dei, come previsto dalla normativa vigente, che determinerà un aumento della relativa spesa del 7,3 per cento. L'annuncio è arrivato nel corso dell'audizione del ministro sulla"Se consideriamo il periodo 2022-2025, laper pensioni assorbirà risorse per oltre 50 miliardi", ha spiegato alle commissioni speciali riunite di Camera e Senato sulla Nadef, facendo riferimento agli oneri che complessivamente gravano sulla spesa per pensioni per effetto del meccanismo di indicizzazione all'inflazione.