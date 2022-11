Deutsche Telekom alza guidance per terza volta nell'anno. Cresce anche dividendo

Deutsche Telekom

(Teleborsa) -, la più grande azienda di telecomunicazioni d'Europa, ha registranoin aumento dell'8,8% su base annua nel terzo trimestre del 2022 a 29 miliardi di euro. Ancora maggiore è stata la crescita dei, che sono aumentati del 12,5% a 23,6 miliardi di euro. L'è aumentato dell'8,5% a 10,5 miliardi di euro. Il forte apprezzamento del dollaro ha avuto un effetto significativo sui dati reported. Ciò ha comportato livelli di crescita inferiori su base organica: escludendo le variazioni dei tassi di cambio e la composizione del gruppo, i ricavi netti sono aumentati dello 0,5%, i ricavi dei servizi del 3,4% e l'EBITDA AL rettificato dello 0,7%.Con 1,6 miliardi di euro, l'è aumentato del 77,5% rispetto al trimestre dell'anno precedente. Rettificato per fattori speciali, l'utile netto è aumentato dell'83,6% a 2,4 miliardi di euro.Con 1,6 milioni di nuovi clienti postpagati nel terzo trimestre del 2022, inclusi 854.000 clienti telefonici, la. I ricavi dei servizi disono aumentati del 4,2% nel terzo trimestre rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente a 15,3 miliardi di dollari USA. L'EBITDA AL rettificato è diminuito dello 0,9% a 6,7 ??miliardi di dollari USA. L'EBITDA AL core rettificato, ovvero rettificato per il ritiro dall'attività di leasing, è cresciuto del 5,4% a 6,4 miliardi di dollari USA."Ci stiamo dimostrando ancora una volta un'ancora di stabilità in tempi difficili - ha affermato, Chairman del the Board of Management di Deutsche Telekom - Le nostre attività continuano a crescere. Questo ci mette in grado di".In termini organici, l'dovrebbe ora attestarsi a oltre 37 miliardi di euro, in aumento rispetto alla precedente previsione di circa 37 miliardi di euro. L'dovrebbe ora ammontare a oltre 35,9 miliardi di euro, rispetto ai precedenti circa 35,9 miliardi di euro. L'dovrebbe ora raggiungere più di 1,50 euro. La guidance originale era di oltre 1,25 euro.Alla luce dei risultati dei primi nove mesi del 2022, il Board of Management prevede di distribuire un, subordinatamente all'approvazione del Supervisory Board e dell'assemblea degli azionisti. Per l'esercizio 2021 è stato distribuito un dividendo di 0,64 euro per azione.