Mondadori alza stime 2022, utile 9 mesi +18%

(Teleborsa) - Al 30 settembre, idisono pari a 678,2 milioni, in crescita del 15,2% rispetto ai primi nove mesi del 2021, l' ebitda adjusted a 115,5 milioni (+35,8%) ea 58,3 milioni, in aumento del 18% (+90% al netto delle componenti fiscali non ricorrenti del 2021).Confermata la solida, con un cash flow ordinario a 71,4 milioni, l'indebitamento finanziario ante IFRS 16 si attesta a 173,4 milioni.Alla luce dei risultati trimestrali il grupporivede al rialzo le stime 2022 con ricavi stimati in crescita high-single digit (da mid-single digit) e un incremento pari o superiore al 25% (da oltre il 20%) dell'ebitda adjusted.