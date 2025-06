Tonica Milano e gli altri Eurolistini. Focus sulla BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, sulla scia delle buone performance registrate dall'Asia e da Wall Street, la vigilia. L'attenzione degli investitori si concentra sui dazi anche se sembrano spaventare meno nonostante l'entrata in vigore da oggi dell'aumento delle tariffe su acciaio e alluminio al 50%.Sullo sfondo si guarda allache, dopo il dato sul raffreddamento dell'inflazione europea, è attesa tagliare i tassi di 25 punti base, nella riunione di domani.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,139. Lieve aumento dell', che sale a 3.361,2 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 63,36 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +92 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,41%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,74%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,25%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,23%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,24%, portandosi a 42.641 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,57%),(+1,65%),(+1,29%) e(+1,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,94%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,93%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,58%.Tra i(+5,36%),(+1,53%),(+1,23%) e(+1,15%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,84%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,76%.