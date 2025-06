Piazza Affari apre cauta. Borse UE positive dopo accordo USA-Cina

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in attesa dei, che faranno coppia con quello del mercato del lavoro, orientando le decisioni della Fed.è stato raggiunto a Londra fra le delegazioni di USA e Cina ed attende ora il via definitivo dei due leader.In un mercato dominato dalle scadenze tecniche,Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,142. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 3.347,7 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,44%.Invariato lo, che si posiziona a +88 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,39%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,21%, piatta, che tiene la parità, eavanza dello 0,34%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 40.153 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 42.640 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,07%); come pure, sulla parità il(-0,01%).Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,68%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,05%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,95%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,84%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,41%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,33%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,84%.Tra i(+2,90%),(+2,33%),(+2,31%) e(+2,28%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,32%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,64%.scende dell'1,75%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,33%.