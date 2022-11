Rai Way, utile netto 9 mesi a 56,3 milioni e ricavi +7,4%

Rai Way

(Teleborsa) -ha chiuso i risultati dei primi 9 mesi dell'anno conrispetto ai 171,8 milioni dei nove mesi 2021.è pari a 115,7 milioni, in crescita del 5,2% rispetto ai 110 milioni de 2021, mentresi è attestato a 79,8 milioni, in crescita dell’8,9%.Il periodo fa emergere undello scorso anno, anche per effetto di un’agevolazione fiscale una tantum pari a 1 milione.Al 30 settembre 2022 gli, di cui 35 milioni legati ad attività di sviluppo ed M&A.è pari a 122,2 milioni (inclusivo dell’effetto dell’applicazione del principio contabile IFRS-16 per 36,7 milioni) rispetto agli 87,9 milioni al 31 dicembre 2021 e conferma la solida generazione di cassa ricorrente.Alla luce di questi risultati Rai Way attende una crescita dei ricavi mid-single-digit guidata dagli investimenti effettuati per il refarming, una crescita dell’Adjusted EBITDA maggiore rispetto alle previsioni di luglio ed investimenti in linea con quanto previsto nel Piano.