Aeroitalia: da oggi tre nuovi voli giornalieri con Bergamo

(Teleborsa) -in casadainfatti, ilcollegheràconcon tre, offrendo maggioriai propriInoltre, proprio in seguito all’aumento della domanda oltre le aspettative e grazie anche al supporto didal prossimola frequenza conpasserà fino a, aggiungendo un’ulteriore capacità durante gli orari diChief Commercial Officer di Aeroitalia, ha confermato come la compagniaha iniziato le operazioni di volo il 26 aprile 2022, il primo volo di linea è stato operato il 9 luglio dall’aeroporto di Luigi Ridolfi di Forlì. Il 13 ottobre ha inaugurato l’hub aeroportuale a Milano Bergamo. La nuova compagnia aerea italiana - spiega la nota - "è stata fondata nel 2022 dal Presidente