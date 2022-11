Alluminio: bene l’export anche extra UE, ma solo il 32% delle imprese ha fiducia nel futuro

(Teleborsa) - Le tensioni geopolitiche legate al conflitto travanno peggiorandosi, a discapito, ancora una volta, dell’industria europea e italiana. La previsione di eventuali sanzioni all’, infatti, agitano il comparto già provato da difficoltà di reperimento di materie prime e caro energia, che da solo preoccupa il 57% delle imprese della filiera italiana. Una situazione con effetti diretti sull’andamento delle imprese, che nel secondo quadrimestre subiscono una contrazione rispetto al primo quadrimestre 2022: sono cinque su dieci quelle a dichiararsi soddisfatte e con un portafoglio ordini adeguato (55%) e la maggior parte (68%) ha poca fiducia per il futuro. È quanto emerge dagli ultimi dati dell’disul secondo quadrimestre 2022, con particolare riferimento al comparto dell’alluminio.Nonostante tutto le aziende dell’alluminio hanno voglia di crescere dimensionalmente nei prossimi anni (76%), attraverso l’utilizzo di(42%) e per qualcuno (5%) anche attraverso la quotazione in borsa. Bene l’per il comparto italiano (72%) soprattutto verso territori chiave per la catena di valore dell’alluminio, come Germania, Francia, Spagna e Polonia e crescono le esportazioni in Medio Oriente (27%) e Nord America (33%).Proprio con l’obiettivo di approfondire le possibilità di sviluppo del settore in un contesto europeo e internazionale, i principali protagonisti della filiera dell’alluminio si incontreranno a, l’expo internazionale per l’industria dell’alluminio, della fonderia e pressocolata, delle trasformazioni, lavorazioni, finiture ed usi finali, che si svolgerà adal 29 al 31 marzo 2023. La manifestazione, organizzata da Senaf, si terrà in contemporanea a MECSPE, il più importante appuntamento dedicato alle innovazioni per l’industria manifatturiera.“Il comparto italiano della produzione e prime trasformazioni dell’alluminio occupa oltre 15 mila addetti e fattura annualmente oltre 14 miliardi di euro, l’intera filiera comprensiva di lavorazioni, finiture e manifatture a valle viene stimata tra 40 e 50 miliardi, ed è sempre più importante per la decarbonizzazione dell’industria grazie alla capacità dell’alluminio di essere riciclato all’infinito – afferma, presidente di METEF – METEF in questo senso vuole essere la più importante piazza dell’innovazione tecnologica dell’industria metallurgica, tramite eventi e aree dimostrative dedicate alle esigenze del settore, in cui operatori, buyer, imprenditori avranno modo di incontrarsi in un contesto altamente professionale e privilegiato, per spingere insieme l’acceleratore su soluzioni condivise anche con associazioni e istituzioni di settore”.