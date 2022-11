FED, Bullard: effetti limitati da rialzi tassi, non ancora sufficientemente restrittivi

(Teleborsa) -prima di riportare l'inflazione sotto controllo, secondo, presidente della Federal Reserve Bank of St. Louis. Le misure attuata fin qui dal Federal Open Market Committee, ovvero aumenti significativi del tasso ufficiale e un programma di riduzione del bilancio, "sembrano aver avuto, ma i prezzi di mercato suggeriscono che la disinflazione è prevista nel 2023", ha detto durante un evento a Louisville.Bullard ha osservato che l'ultima dichiarazione del FOMC fa riferimento ae ha offerto alcune considerazioni sulla questione di quale sarebbe un tasso ufficiale sufficientemente restrittivo per l'attuale contesto macroeconomico.Usando gli standard fissati dal professore di economia di Stanford John Taylor, Bullard ha insistito sul fatto che le mosse che la FED ha fatto finora sono insufficienti. "Mentre il tasso ufficiale è aumentato notevolmente quest'anno,, secondo questa analisi,- ha affermato - Per raggiungere un livello sufficientemente restrittivo, il tasso di riferimento dovrà essere ulteriormente aumentato".Bullard ha quindi discusso alcuni avvertimenti e problemi correlati. Uno di questi è se lapossa diminuire. Secondo l'importante funzionario della FED,, in particolare se l'inflazione diminuirà nei mesi e nei trimestri a venire.La presentazione di Bullard ha sostenuto che il 5% potrebbe fungere da fascia bassa per il, e che il. Ciò è ben differente da quelle che attualmente il mercato si aspetta.La, tuttavia, poiché sia ??i mercati finanziari che le proiezioni economiche del FOMC hanno previsto un calo dell'inflazione proprio dietro l'angolo negli ultimi 18 mesi, ha affermato Bullard.