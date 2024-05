Verbali BCE: "plausibile" taglio tassi a giugno, i mercati sono pronti

(Teleborsa) - Nella riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) del 10 e 11 aprile "" è stata d'accordo con la proposta del capo economista Philip Lane di. I membri hanno concordato sul fatto che "le informazioni più recenti hanno ampiamente confermato le proiezioni degli esperti di marzo, aumentando così la loro fiducia nel fatto che il processo disinflazionistico stia continuando. Allo stesso tempo, prima della riunione di giugno verranno diffusi nuovi dati importanti, tra cui nuove proiezioni relative al personale, consentendo al Consiglio direttivo di effettuare una valutazione più completa". Lo si legge nei verbali del meeting pubblicati oggi."Si è ritenutoche il Consiglio direttivo sarebbe statose ulteriori prove ricevute avessero confermato le prospettive di inflazione a medio termine contenute nelle proiezioni di marzo", viene sottolineato." eranoche i tre elementi della funzione di reazione del Consiglio direttivo fornissero le basi per una riduzione dei tassi ufficiali" già in quella riunione. È stato ricordato che, dall'ultimo aumento del tasso ufficiale nel settembre 2023, il calo dell'inflazione attesa aveva comportato un ulteriore inasprimento dell'orientamento, con i tassi reali attualmente vicini al picco del ciclo. Inoltre, si riteneva che i tassi ufficiali sarebbero rimasti in territorio restrittivo per qualche tempo, mentre gli effetti dell'attuale orientamento restrittivo avrebbero continuato a farsi sentire anche dopo l'inizio della fase di allentamento. È stato inoltre osservato che la riduzione del bilancio dell'Eurosistema sta avendo un impatto restrittivo sull'economia. Inoltre, anche se al momento non vi sono rischi significativi che le aspettative di inflazione si disancorano al ribasso, tali rischi potrebbero emergere se l'attuale debolezza della crescita persistesse.Nel complesso, è emerso "un ampio consenso in base al quale i membri hanno concordato che fossedi politica monetaria per vedere ulteriori prove e acquisire sufficiente fiducia in un ritorno tempestivo e duraturo dell'inflazione al target". Rispetto alle previsioni di marzo non è stata osservata alcuna sorpresa di rilievo tale da giustificare un'azione durante la riunione di aprile.Nel complesso, i membri del Consiglio direttivo ritengono che "ila funzione di comunicazione e reazione della BCE e sianodei tassi nella riunione di giugno, qualora i dati confermassero le prospettive attuali".