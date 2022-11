Mercati dei capitali, UE sempre peggio per capitalizzazione e cartolarizzazioni

(Teleborsa) - Ilin termini di capitale di rischio è: la capitalizzazione delle azioni quotate nel mercato dell’Unione europea è scesa dal 18% del 2000 ad appena il 10% sul totale globale nel 2022, con l'UE che ha quindi perso ulteriore terreno rispetto a Stati Uniti e Regno Unito in quanto a competitività nel mercato globale dei capitali.Ciò è stato il risultato di una combinazione di fattori, tra cui un trend in corso didi società (da 7.600 società quotate nazionali nel 2000 a 7.200 nel 2022), un(da una media annua di 370 nel 2000-06 a un previsto 100 nel 2022) e, più recentemente,(price-to-earnings ratio di 12x nell'area euro contro 19x negli Stati Uniti e 17x in Asia).Sono i dati poco confortanti che emergono dal rapporto "Unione dei mercati dei capitali - Indicatori chiave dell'andamento", realizzato dall', in collaborazione con altre undici organizzazioni europee e internazionali.Le operazioni dinell'UE sono scese ai livelli più bassi mai registrati, con la percentuale di prestiti in essere nell'UE trasferiti tramite cartolarizzazione e vendite di portafogli di prestiti scese all'1,6%, il valore più basso mai registrato e la metà di quello del 2018 (3,2%). Le emissioni di cartolarizzazioni statunitensi sono cresciute del 74,5% nel periodo 2020-2021 rispetto al 2017-2019, mentre le emissioni nell'UE sono calate del 10,9% nello stesso periodo."Il nostro 5° rapporto sui progressi compiuti dall’'Unione dei mercati dei capitali (CMU) rileva cherispetto ad altre giurisdizioni in termini di attrattività globale per le imprese e per l'accesso a vasti pool di capitali nonché per le quotazioni in Borsa", ha commentatodi AFME."Sebbene negli ultimi cinque anni siano stati raggiunti alcuni importanti risultati per quanto riguarda le politiche adottate, tra le quali il mantenimento della leadership globale dell'UE sulla finanza sostenibile con un aumento dell'emissione di debito ESG nell'UE e il miglioramento dell'ecosistema normativo FinTech, il nostro rapporto mostrache frenano il progresso dell’unione dei mercati dei capitali in Europa - ha aggiunto - Si tratta dellanell'UE, che continua ad aumentare rispetto ai player a livello globale, e del, che continua a costituire una perdita significativa per il sistema finanziario dell'UE".Uno dei pochi aspetti positivi è che il comparto ESG in Europa è notevolmente cresciuto negli ultimi cinque anni: con l'da 61 miliardi di euro nel 2017 a 360 miliardi di euro nel 2021. Le emissioni di green bond nell'UE hanno continuato a crescere nel 2022, anche se a un ritmo più lento quest'anno, con volumi in aumento dell'8% su base annua nella prima metà del 2022, rispetto all'aumento del 74% nel 2021 dovuto in larga misura alle emissioni sovrane.Negli ultimi cinque anni, ilè cresciuto in modo senza precedenti sia nell'UE che negli Stati Uniti, in parte sostenuto da condizioni monetarie favorevoli. Il capitale raccolto tramite ilin Europa è passato da 36 miliardi di dollari nel 2017 a 57 miliardi di dollari nel 2021, mentre gli investimenti didell'UE sono più che raddoppiati negli ultimi cinque anni, passando da 13 miliardi di euro nel 2017 a 38 miliardi di euro nel 2021da parte delle imprese sono scesi a livelli pre-Covid: il totale delle nuove emissioni di debito e azionarie è diminuito del 32% su base annua nella prima metà del 2022, con un calo particolarmente marcato (86%) delle IPO - offerte pubbliche iniziali - nell'UE.Glinelle PMI dell'UE sono rimasti solidi, con nuovi flussi di investimenti di capitale pari a 34,3 miliardi di euro nella prima metà del 2022, circa il 73% dell'importo investito nel 2021. Tuttavia, una sfida crescente per gli investitori è la capacità di uscire dagli investimenti (exit), poiché il mercato delle IPO resta sottotono e i mercati pubblici registrano valutazioni inferiori.