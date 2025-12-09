Banca Finint, completata la fusione per incorporazione di Finint Private Bank

(Teleborsa) - È diventata operativa lo scorso 6 dicembre laL’operazione societaria era stata annunciata lo scorso 21 ottobre a seguito dell’autorizzazione di Banca d’Italia ottenuta in data 1° ottobre ed approvata dalle Assemblee dei Soci delle due società in data 4 novembre.L’iter di fusione è giunto ora a compimento anche con la migrazione tecnica dei sistemi avvenuta nel corso della prima settimana di dicembre.Le attività di Finint Private Bank confluiscono nelladi Banca Finint denominata “” guidata dache garantirà la continuità manageriale sviluppata in questi anni e valorizzerà il progetto di sempre maggiore integrazione tra i business.La fusione per incorporazione di Finint Private Bank in Banca Finint rappresenta "un passaggio strategico che rafforza la capacità del Gruppo di crescere, innovare e potenziare il servizio per clienti, partner e stakeholder", si legge in una nota della società, che aggionge come il private banking diventi in questo modo "motore di sviluppo sempre più centrale mettendo a frutto in modo sistematico le collaborazioni già attive tra il private banking e le diverse aree operative del Gruppo, in particolare nei settori a più elevato potenziale come i private markets, le cartolarizzazioni e l’investment banking, rafforzando le opportunità di cross-selling e l’allineamento delle piattaforme di prodotto".