Unione mercati capitali ancora incompleta: timidi miglioramenti, accelerare riforme

(Teleborsa) - Miglioramenti solo modesti in alcuni indicatori chiave confermano ilnei confronti dei principali mercati internazionali e la necessità di accelerare le riforme per il. In particolare, si confermal’attuazione delle riforme previste della Commissione europea, soprattutto l’Unione del risparmio e degli investimenti (SIU Savings and Investment Strategy) per canalizzare i capitali in modo efficiente eeuropei.E' quanto emerge dall'8° edizione del rapporto "Unione dei mercati dei capitali: principali indicatori di performance", realizzato dall'AFME, l’Associazione per i mercati finanziari in Europa, in collaborazione con undici organizzazioni europee e internazionali, presentato a Bruxelles, con la partecipazione di, direttore generale di FISMA e Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali, e di, direttore facente funzione per la Giustizia, DG JUSTICE, della Commissione Europea.Lo studionel rafforzamento e nell’integrazione dei mercati dei capitali, misurandone gli sviluppi conraggruppati inprincipali: accesso al capitale, disponibilità di pool di investimenti, finanza sostenibile e digitale, efficienza e integrazione dei mercati."Quest’anno il nostro rapporto rileva, ancora una volta,nel colmare il divario di competitività con altri importanti mercati dei capitali. Questo gap strutturalein modo efficiente e i risparmiatori nel cogliere opportunità d’investimento attrattive", afferma, CEO di AMFE, aggiungendo "l’Europa ha il livello di risparmio e il potenziale per competere a livello globale".per rafforzare l'/Unione dei mercati dei capitali: l’evoluzione del processo per la quotazione in Borsa (listing Act Implementation), le cartolarizzazioni, canalizzazione del risparmio retail e contributo dei mercati privati (EuVECA Review), l’evoluzione dello scenario sulle 'exit' (sia regolamentare che non), la rapida implementazione della tecnologia DLT e della tecnologia digitale nei mercati dei capitali (TechEU initiative), lo svilippo dei bacini di capitale per aumentare la liquidità dei mercati.Il rapporto mette in evidenza cheper rafforzare i mercati dell’UE, in quanto c'è una chiara correlazione tra investimenti delle famiglie e liquidità del mercato. Infatti, i Paesi con maggior risparmio pro-capite, come gli Stati Uniti (290mila dollari), vantano mercati più efficienti, con minor gap fra acquisto e vendita di azioni, rispetto ai mercati con minor risparmio pro-capite come l’Italia (46.000 euro pro-capite), mentre un aumento del 10% del livello di risparmio retail pro capite può ridurre le differenze di prezzo di circa il 6%.L'UE vanta un: nel 2025, si è evidenziato un leggero aumento dei finanziamenti basati sul mercato, con l’emissione di obbligazioni a livelli record per un totale di 256,7 mld di Euro. Tuttavia, le IPO sono diminuite del 23%, in netto contrasto con gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone e l’Australia, dove le IPO sono aumentate del 20-60% nel corso dell’anno, evidenziando una debolezza persistente nei mercati azionari europei. Nella prima metà del 2025, si sono realizzate 33 IPO di società europee che rappresentano il 49% di nuove quotazioni in Europa, da confrontare con il 64% del 2022 e il 79% del 2020.. Le fonti di finanziamento private, - credito privato, private equity, business angels, equity crowdfunding - hanno conquistato, sia in Europa che globalmente, un maggiore peso nel mix del finanziamento delle aziende, rappresentando oggi il 20% dei finanziamenti basati sul mercato nell’UE, rispetto all’8% del 2014., ovvero le società con una valutazione di mercato superiore a 1 miliardo di dollari,, supportati da capitale privato (late stage private capital). Il 70% degli unicorni europei del 2016 ha realizzato un IPO nel corso di 4 anni e solo il 18% è rimasto privato mentre, fino al 2025, il 90% degli unicorni europei del 2021 è rimasto privato con solo il 5% che ha condotto un IPO.Confermati inei mercati dei capital.: L’UE e la Svizzera dominano l’emissione di obbligazioni basate sulla DLT (DLT acronimo di Distributed Ledger Technology Tecnologia a Registro Distribuito), ma è in ritardo rispetto agli Stati Uniti nell’uso di asset tokenizzati, stablecoin e credito privato tokenizzato., (solo 88,4 mld di Euro nei primi sei mesi del 2025), ma lerappresentando l’8% dei volumi di cartolarizzazione dell’UE, una percentuale quasi triplicata dal 2020.L’emissione di obbligazioni ESG è aumentata del 14% nei primi 6 mesi del 2025, ma ha rappresentato una percentuale minore delle emissioni totali (10,7%), poiché i mercati obbligazionari non ESG sono cresciuti più rapidamente., come conferma l'aumento0 marginale delle partecipazioni in portafogli cross border e l'M&A, tuttavia solo il 6% del capitale azionario raccolto è stato originato in un Paese estero, in calo rispetto ai livelli storici del 10-14% di due decadi fa.L' 8° edizione del rapporto sull’Unione dei Mercati dei Capitali in Europa (CMU Capital Markets Union) è stata realizzata da AFME con il supporto di 11 soggetti internazionali: Climate Bonds Initiative (CBI) e delle associazioni di categoria europee che rappresentano business angel (BAE, EBAN), gestori patrimoniali e di fondi (EFAMA), crowdfunding (EUROCROWD), investitori retail e istituzionali (European Investors), società quotate (EuropeanIssuers), Borse Valori (FESE), venture capital e private equity (InvestEurope), credito privato e crediti diretti (ACC) e fondi pensione (PensionsEurope).