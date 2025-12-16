S&P Global Ratings, emissioni di cartolarizzazioni europee ancora elevate nel 2026

(Teleborsa) - Nel suo ultimo report(S&P) ha approfondito le prospettive per il 2026 per il settore della finanza strutturata europea.Tra le principali evidenze della ricerca risulta che le, intorno ai 160 miliardi di euro, "grazie all’ampliamento della base dei cedenti, a un miglioramento dell’outlook in diversi segmenti del credito sottostante, a un maggiore utilizzo della cartolarizzazione come strumento di trasferimento del rischio e a una gamma sempre più ampia di attività utilizzate come garanzia delle operazioni".In tema di regolamentazione, il prossimo anno, secondo S&P, dovrebbe diventare. "Sebbene la maggior parte delle modifiche proposte sia positiva, le autorità coinvolte nel trilogo continueranno a negoziare vari aspetti nel corso dell’anno, per cui potrebbero esserci ulteriori sviluppi meno favorevoli".S&P si aspetta che i. Ciò, precisa, "sarebbe positivo per la migrazione dei rating, che risulta generalmente più correlata all’andamento dell’occupazione rispetto ad altri fattori macroeconomici. Anche una bassa inflazione e tassi di policy contenuti contribuiranno a sostenere la performance dei collaterali".Lato corporate, per le operazioni garantite da attivi societari, ", con rischi al ribasso legati ai dazi ancora presenti ma in attenuazione". S&P prevede che il tasso di default delle società europee con rating di grado speculativo "diminuisca leggermente, scendendo al 3,25% entro settembre 2026".Infine, S%P sottolinea che "i, assorbendo gli effetti della volatilità dei mercati dei capitali e dell’incertezza macroeconomica, in particolare per le emissioni con rating investment grade".