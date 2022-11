NN Group affonda in Borsa dopo nuovi obiettivi al 2025

NN Group

(Teleborsa) -, colosso dei Paesi Bassi attivo nelle assicurazioni e nella gestione patrimoniale, ha detto di essere sulla buona strada per, riflettendo il passaggio accelerato ad asset a rendimento più elevato, le trasformazioni aziendali in Non-Life e Insurance Europe, nonché l'impatto positivo dei tassi di interesse più elevati. Il managemente della società, in un Investor Update tenuto a Londra, ha anche annunciato nuovi obiettivi a medio termine.L'aumenta a 1,8 miliardi di euro nelda 1,5 miliardi di euro nel 2023, con tutti i segmenti che contribuiscono all'aumento dell'obiettivo. Inoltre, NN Group è "ben posizionata" per ottenere una crescita di OCG a un tasso "mid single-digit" nel lungo termine. Stesso tasso di crescita anche per il free cash flow."Oggi, come le tensioni geopolitiche, una crisi energetica che ha portato a un'inflazione elevata e mercati finanziari volatili - ha commentatoof NN Group - Ciò influisce sulle prospettive economiche nei prossimi anni, nonché sulla prosperità dei nostri clienti e della società in generale"."La nostra strategia, allineata con le tendenze di mercato a lungo termine, ci aiuterà a- ha aggiunto - Gli anni passati hanno dimostrato che NN ha un modello di business resiliente, che ci dà la certezza di poter offrire risultati anche in questo ambiente".In discesa, che si attesta a 41,19 euro, con. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 40,13 e successiva a 39,08. Resistenza a 42,63.