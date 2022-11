TIM, Enrico Maria Bagnasco è il nuovo AD di Sparkle

TIM

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società del Gruppooperante nei servizi wholesale internazionali, ha, affidandogli l'incarico di. Bagnasco era stato nominato Chief Technology Officer di Sparkle nel settembre 2019. In precedenza era stato Product & Portfolio Manager di TIM CTO e alla guida di TIM Technology Innovation con focus su 5G, network virtualization e slicing, big data analytics e cognitive computing.L', Chief Network Operations & Wholesale Officer di TIM,di amministrazione di Sparkle. Il CdA di Sparkle "ha espresso il più sentito ringraziamento per l'importante lavoro svolto da Elisabetta Romano e i migliori auguri a Enrico Maria Bagnasco per questa nuova importante sfida", si legge in una nota.Sparkle ha una. Grazie alle piattaforme IP & Data, Cloud e Data Center, Enterprise, Mobile e Voce, Sparkle offre una gamma completa di soluzioni ICT a imprese e multinazionali, operatori di telefonia fissa e mobile, ISP, OTT, fornitori di contenuti e servizi media e Application Service Provider.