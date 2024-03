TIM, fondo Bluebell deposita lista: Giannotti de Ponti presidente

TIM

(Teleborsa) - Ilche fa riferimento aha depositato una sua lista di candidati per ilin vista dell'assemblea delIl primo nome, secondo quanto si apprende, indicato per la presidenza, sarebbe quello digià consigliere di TIM nel 2018 quando Ad era. Sempre secondo quanto si apprende il fondo ha 6 candidati e punta a definirsi lista di maggioranza.Ilha invece presentato una listatitolari dell'1,3% del capitale, hannodepositato una lista di minoranza di soli candidati indipendenti, composta con il supporto di Heidrick & Struggles International, advisor esterno e indipendente. Come sindaci effettivi sono candidati Francesco Fallacara, Anna Doro, Corrado Gatti, Raffaella Annamaria Pagani e Felice Persico. Come sindaci supplenti Paolo Prandi, Laura Fiordelisi, Simone Montanari e Donatella Vitanza.intanto,, l'associazione dei piccoli azionisti di TIM. Asati rappresenta per delega una percentuale pari allo 0,53% del capitale sociale di TIM ed ha presentato la seguente lista di candidati tutti indipendenti:"La scelta nasce dalla necessità di assicurare, in questo periodo di importante cambiamento per TIM, una presenza significativa nel CdA da parte dei piccoli azionisti", spiega Asati, aggiungendo che si pone "in linea"però daprevede cheebbono assicurare la presenza di