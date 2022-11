UCBM, Tosti: "Centrale riportare in Italia i cervelli in fuga all'estero"

(Teleborsa) - "Il valore aggiunto della collaborazione con Intesa Sanpaolo si può estrinsecare in diversi modi. Centrale è la possibilità riportare in Italia i cervelli in fuga all'estero". È quanto ha affermatoin occasione della cerimonia per il nuovo ruolo assegnato al prof. Leandro Pecchia – presidente della Società europea di ingegneria biomedica (EAMBES), segretario generale dell'associazione mondiale (IFMBE), consulente OMS per le tecnologie per il Covid-19 e membro del CTS del ministero della Salute per i dispositivi medici – che l'Università Campus Bio-Medico di Roma con il sostegno di Intesa Sanpaolo ha riportato in Italia dove sarà docente in Bioingegneria elettronica e informatica nella facoltà di Ingegneria dell'Università Campus Bio-Medico di Roma e dirigerà la nuova unità di ricerca in "Intelligent Health Technology". La nuova cattedra è stata celebrata con l'incontro dal titolo"Un professore che rientra – ha proseguito– consente di trasferire grandi esperienze alla comunità con continuità nel tempo. Questo è un patrimonio incredibile sul quale noi investiamo da tempo attraverso la cosiddetta terza missione ovvero il rapporto con le industrie e le istituzioni che molto spesso ci offrono il loro sostegno. Nel caso di Intesa Sanpaolo siamo stati sostenuti potendo finanziare una cattedra che potrà essere un elemento di amplificazione di una conoscenza multidisciplinare reale che andrà a beneficio non solo degli studenti ma di tutta la comunità, della società e dell'intero pianeta".