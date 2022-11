IEG migliora guidance 2022 su ricavi e marginalità

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -(IEG) ha archiviato i primi 9 mesi dell'anno conche si attestano a 106,1 milioni di euro, in aumento di 63,6 milioni rispetto allo stesso periodo del 2021, nel quale le restrizioni indotte dalla pandemia da Covid-19 avevano sospeso diverse manifestazioni ed eventi.L’ EBITDA ha raggiunto i 4,6 milioni di euro, in aumento di 7,1 milioni di euro rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente quando il Gruppo registrava una marginalità operativa lorda negativa per 2,4 milioni di euro. L’ Ebitda Adjusted ammonta a 6,9 milioni di euro rispetto al dato di -12,1 milioni di euro riferito al 30 settembre 2021.L’negativo chiude a -8,4 milioni di euro, in miglioramento di 8,3 milioni rispetto al risultato registrato nel medesimo periodo dell’esercizio precedente.Ilè di -8 milioni di euro, in miglioramento si 10,7 milioni rispetto al 30 settembre 2021. Il Risultato del periodo del Gruppo riporta una perdita di 8,9 milioni di euro, in recupero rispetto alla perdita di 19,1 milioni del medesimo periodo 2021.Laal 30 settembre 2022 si attesta a 108,1 milioni di euro.Il risultato conseguito nei primi nove mesi nonché i risultati preliminari degli eventi già svolti nel quarto trimestre dell’anno, "consentono di confermare per l’esercizio in corso il pieno raggiungimento degli obiettivi strategici, con, mantenendo per l’esercizio 2022 una marginalità operativa sostanzialmente in linea con le previsioni del Piano Industriale, nonostante le incertezze del contesto macroeconomico e socio-politico", spiega la società nella nota dei conti.