Sindaco di Pisa chiede di riconoscere il Galilei scalo di rilevanza strategica

(Teleborsa) - Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha trasmesso ae alla Direzione Generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari del Ministero delle Infrastrutture, la richiesta di riconsiderare il ruolo dell'aeroporto 'Galileo Galilei', "inspiegabilmente estromesso dalla lista degli scali considerati di particolare rilevanza strategica nella bozza del Piano nazionale aeroporti predisposta dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, sviluppato secondo le linee guida indicate dall'ex ministro Enrico Giovannini".Il primo cittadino pisano si chiede come mai, tra gli scali strategici figuri il Vespucci di Firenze e non il Galilei, tenuto conto che entrambi sono gestiti da Toscana Aeroporti.Secondo il vigente Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità, l'aeroporto 'Vespucci' di Firenze è riconosciuto aeroporto di interesse nazionale e regionale di rilevanza economica fino all’internazionale, mentre l’aeroporto 'Galilei' di interesse nazionale e regionale e di rilevanza economica fino all’intercontinentale.