Toscana Aeroporti rinnova CdA e approva bilancio 2023 con 12,6 milioni di utili

(Teleborsa) -società di gestione degli scali diha rinnovato il Consiglio di amministrazione, i cui 15 componenti resteranno in carica per il trienni, confermando il presidente uscente Marco Carrai e l’amministratore delegato Roberto Naldi.fanno parte Stefano Bottai, vicepresidente, Veronica Berti, ceo di Andrea Bocelli Management Office, Antonella Mansi, consigliere di Toscana Aeroporti da Maggio 2021 e membro del comitato esecutivo, l’ingegnere aeronautico Mariano Andres Mobilia Santi, la rettrice del Sant'Anna Sabina Nuti, Patrizia Alma Pacini, vicepresidente dell'Unione Industriale Pisana, e i consiglieri uscenti Ana Cristina Schirinian, Saverio Panerai, Mirko Romoli Fenu, Giorgio De Lorenzi e Luigi Salvadori, quest’ultimo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. I soci pubblici sono il pisano Andrea Barbuti, amministratore delegato de Il Ciocco Spa, e l'avvocatessa fiorentina Maria Serena Vavolo, già presidente di Confartigianato Imprese di Firenze.L'assemblea degli azionisti dion ricavi pari a 123,3 milioni di euro con un aumento del 36,3% rispetto al 2022 e un risultato netto di 12,6 milioni di euro, con una crescita di 8 milioni rispetto all’esercizio precedente, in più r