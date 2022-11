Datrix, accordo con Albemarle Asset Management per sviluppo prodotti finanziari

Datrix

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning, ha sottoscritto unper loche sfruttino le tecnologie sviluppate dalla controllata FinScience nel corso degli ultimi tre anni.La partnership prevede in particolare il lancio da parte di Albemarle Asset Management di une lo sviluppo in futuro di prodotti di natura tematica e con forte connotazione ESG in fase avanzata di definizione., già Senior Fintech Advisor di Datrix, assumerà la carica di Principal dell'area investimenti di FinScience, rispondendo direttamente al CEO del Gruppo."La partnership con Albemarle Asset Management è unDatrix e ci consentirà in futuro lo sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate a supporto delle attività di investimento grazie ad un partner con una comprovata esperienza nel campo e con una presenza internazionale finalizzata allo sviluppo della clientela istituzionale", ha dichiarato, CEO del gruppo Datrix.