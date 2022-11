Wall Street in calo, settimana più breve

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street con. Questa settimana arriveranno i verbali della Fed e della BCE. Gli addetti ai lavori cercheranno di capire le prossime mosse di politica monetaria. I massimi dirigenti della Federal Reserve, in primis il falco,, hanno ribadito che si andrà avanti con decisi rialzi dei tassi d'interesse per contrastare l'inflazione, anche a costo di far finire l'economia statunitense in recessione.Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche in Ucraina ed i timori che in alcune zone della Cina siano reintrodotte ulteriori misure restrittive nell'ambito della politica zero-Covid.Questa settimana sarà caratterizzata da, il giorno del Ringraziamento. Venerdì, poi, Wall Street sarà aperta solo mezza giornata.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e segna un +0,03%, mentre, al contrario, l'perde lo 0,34%. Negativo anche il(-0,38%); sulla stessa linea, in rosso l'(-0,75%).Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 222K unità)15:45: PMI composito (preced. 48,2 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 49,9 punti)15:45: PMI servizi (atteso 49,2 punti; preced. 47,8 punti).