Debole il mercato americano. Focus su Job Report

(Teleborsa) - Il listino USA avvia la seduta poco sotto la parità, riprendendo fiato dopo il record aggiornato la vigilia. Sul fronte macroeconomico, a fine settimana è atteso il rapporto sull’occupazione di settembre.Sulla necessità o meno di tagliare ancora i tassi è tornato il presidente della FED, Jerome Powell. "Questo non è un comitato che si sente di avere fretta di tagliare rapidamente i tassi - ha affermato - Alla fine saremo guidati dai dati in arrivo. E se l'economia rallenta più di quanto ci aspettiamo, allora possiamo tagliare più velocemente. Se rallenta meno di quanto ci aspettiamo, possiamo tagliare più lentamente".Tra gli indici statunitensi, illima lo 0,51%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 5.734 punti. In frazionale calo il(-0,44%); con analoga direzione, poco sotto la parità l'(-0,52%).