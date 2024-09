Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15% sul, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 5.719 punti. I due indici hanno comunque aggiornato il loro massimo storico sulla scia del taglio dei tassi della Fed della scorsa settimana.Guadagni frazionali per il(+0,31%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'(+0,22%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,31%),(+1,30%) e(+0,97%).Al top tra i(+3,30%),(+1,96%),(+1,61%) e(+1,36%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,31%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,97%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,76%.Al top tra i, si posizionano(+4,93%),(+3,30%),(+2,94%) e(+2,59%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,63%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,81%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,79%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,61%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 5,9%; preced. 6,5%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 103,5 punti; preced. 103,3 punti)16:00: Vendita case nuove (atteso 700K unità; preced. 739K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 10,6%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,63 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 3%; preced. 1,4%).