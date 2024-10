Brillante il listino americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, che chiude gli scambi in deciso rialzo in contrasto con l'andamento debole delle borse europee E a dispetto della calo del prezzo della greggio. Ilmostra una plusvalenza dello 0,79%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,47%, portandosi a 5.842 punti.Pressoché invariato il(+0,07%); leggermente positivo l'(+0,42%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,03%),(+1,22%) e(+0,83%).Al top tra i(+4,25%),(+2,95%),(+2,71%) e(+2,69%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,54%.Tentenna, che cede l'1,06%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 1,00%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,89%.Al top tra i, si posizionano(+6,24%),(+5,26%),(+5,13%) e(+4,72%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,42%.Calo deciso per, che segna un -3,55%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,37%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,13%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,1%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)14:30: PhillyFed (atteso 4,2 punti; preced. 1,7 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 241K unità; preced. 258K unità)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 0%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,8%)16:00: Indice NAHB (atteso 43 punti; preced. 41 punti).