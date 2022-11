FILA, si dimette il Cfo Stefano De Rosa

F.I.L.A.

(Teleborsa) -– Fabbrica Italiana Lapis ed Affini ha annunciato che, in data odierna,e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, con efficacia adecorrereSino a tale data, De Rosa continuerà a ricoprire i suoi incarichi al fine di garantire la necessaria continuità operativa ed assicurare un’agevole transizione; la Società renderà noto al mercato il nominativo del nuovo Chief Financial Officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari non appena sarà stato nominato.Il manager ha rassegnato le proprie dimissioni per intraprendere un nuovo percorso professionale.