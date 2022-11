L'OCSE rivede al rialzo crescita 2022: anno prossimo frenata senza recessione

(Teleborsa) -, migliorando lievemente quelle per l'anno in corso e confermando un deciso rallentamento per l'anno prossimo. Nell'ultimo, la stima di crescita del PIL mondialeè stata ritoccata al rialzo di un punto base alè confermata amentresi attende una leggera ripresa a. La crescita ha perso slancio, anche se nello scenario centrale non c'è una recessione globale, ma un significativo rallentamento della crescita dell'economia mondiale nel 2023, nonché un'inflazione ancora elevata, sebbene in calo, in molti paesi", sottolinea l'Organizzazione per la cooperazione economica, aggiungendo che "i rischi sono orientati verso il basso"."Lapotrebbe spingere ialto", ribadisce l'OCSE, prevedendo che ulteriorisarannoed avvertendo che "la guerra della Russia in Ucraina sta aumentando il rischio di crisi del debito nei Paesi a basso reddito e l'insicurezza alimentare".: un ulteriore inasprimento della politica monetaria è essenziale per combattere l'inflazione e il sostegno della politica fiscale dovrebbe diventare più mirato e temporaneo", afferma Alvaro Santos Pereira nell'editoriale che accompagna il rapporto OCSE, aggiungendo che "unaconsentirà ai responsabili politici di promuovere l'occupazione e la produttività, nonché di far funzionare la crescita per tutti. In altre parole, è nelle nostre mani superare questa crisi. E se scegliamo di intraprendere la giusta serie di politiche, aumenteremo sicuramente le nostre possibilità di successo".Scendendo nel dettaglio, laè stata rivista al rialzo a +3,3% e quella del 2023 è indicata a +0,5%, mentre per il 2024 è attesa una ripresa a +1,4%. Laviene ancora vista in recessione nel 2023 anche se meno pronunciata (-0,3%) mentre quest'anno si attende un +1,8% e nel 2024 una ripresa a +1,5%.Anche gliseguiranno questa tendenza, con un +1,8% quest'anno, un +0,5% il prossimo ed un +1% nel 2024. Più forte la crescita delche vedrà un +1,6% quest'anno, +1,8% il prossimo e +0,9% del 2024, mentre lacrollerà quest'anno su un minimo storico del +3,3% per poi segnare un +4,6 ed un +4,1% nei due anni successivi., in risposta ad una crescita meno pronunciata ed alle politiche restrittive delle banche centrali. Per l'area OCSE si stima per il 2022 una corsa al massimo storico del 9,4%, per rallentare nel 2023 al 6,5% e nel 2024 al 5,1% del 2024.L'Eurozona dovrebbe registrare un'inflazione dell' 8,3% quest'anno, del 6,8% il prossimo e del 3,4% nel 2024, mentre gli Stati Uniti dovrebbero avere un'inflazione al 6,2% quest'anno, al 3,5% il prossimo ed al 2,6% nel 2024."La BCE ha avviato un, ma sono necessari ulteriori aumenti dei tassi ufficiali per garantire che le misure lungimiranti dei tassi di interesse reali diventino positive, che il disancoraggio delle aspettative di inflazione sia invertito e le pressioni inflazionistiche siano durevolmente ridotte", afferma l'OCSE, segnalando che "ciò comporterà probabilmente un periodo di crescita al di sotto del trend per aiutare a ridurre le pressioni sulle risorse".L'Organizzazione con sede a Parigi ritiene che la BCE complessivamente rialzi di tassi di interesse di altri 225 punti base, portando ilnel secondo trimestre 2023 e mantenendo questo livello anche nel 2024."Si prevede che i titoli in scadenza saranno integralmente reinvestiti nell'orizzonte di proiezione - spiega l'OCSE - utilizzando tutti i margini di flessibilità nel reinvestire i proventi delle obbligazioni in scadenza nel bilancio della BCE per limitare la frammentazione finanziaria nell'area dell'euro".L'OCSE ha anchele previsioni di(tre punti base in più della stima precedente), ma ha tagliato la stima sul 2023 a +0,2% (due punti base sotto la precedente previsione), mentre sul 2024 vede una lieve ripresa dell'1%., dopo il calo all'8,1% del 2022, e crescerà ancora nel 2024 all'8,5%. L'inflazione raggiungerà l'8,1% quest'anno, per attestarsi al 6,5% il prossimo ed al 3% nel 2024."Gli alti prezzi dell'energia agiranno da freno sulla produzione nelle industrie ad alta intensità energetica, mentre il calo dei redditi reali dovuto all'elevata inflazione, all'aumento dei tassi di interesse e alla crescita contenuta del mercato delle esportazioni modererà la crescita della domanda", spiega l'OCSE."L'inasprimento della politica monetaria - afferma - sarà in parte compensato da maggiori investimenti pubblici legati al Programma nazionale di ripresa e resilienza. La tempestiva attuazione di nuovi investimenti, la riforma del diritto della concorrenza e l'efficace orientamento delle misure di sostegno alla crisi energetica saranno fondamentali per sostenere l'attività a breve termine e gettare le basi per una crescita sostenibile a medio termine".