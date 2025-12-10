Brunello Cucinelli alza le stime 2025 e conferma crescita per il 2026

(Teleborsa) - Brunello Cucinelli
chiuderà il 2025 con risultati superiori alle attese
, prevedendo un incremento del fatturato a cambi costanti tra +11% e +12%, contro le stime iniziali più contenute, e una crescita a cambi correnti attorno al +10%. Nell'aggiornamento di fine anno, l'azienda ha sottolineato che il quarto trimestre
si annuncia molto positivo, con un aumento a doppia cifra, sostenuto dalla domanda
nel segmento alto del lusso e da giudizi favorevoli sulle collezioni.
La società ha segnalato inoltre la resilienza del mercato
nonostante un contesto meno dinamico del previsto e l’introduzione di dazi
negli Stati Uniti, che ha comportato un adeguamento dei listini senza effetti sulla clientela o sul percepito del brand.
Per il 2026
, il gruppo conferma un progetto di crescita del fatturato
intorno al +10%, supportato dal solido portafoglio ordini Primavera/Estate
e dalla performance del retail, in espansione sia a parità di rete sia tramite nuove aperture.
Il 2025 rappresenta anche un anno significativo per gli investimenti industriali
: la maison ha ricordato di aver completato con un anno di anticipo il piano triennale dedicato al potenziamento della produzione Made in Italy
, che comprende il raddoppio dello stabilimento di Solomeo
e l’apertura di nuovi impianti a Penne
e Gubbio
, rafforzando la capacità produttiva interna con orizzonte operativo fino al 2035.
In ambito digitale
, a metà gennaio 2026 verrà lanciato il nuovo sito e-commerce basato su intelligenza artificiale
, sviluppato con Solomei AI, presentato come un ambiente capace di interpretare l’intento del cliente e personalizzare l’esperienza d’acquisto.
La società ha evidenziato infine una crescita solida degli utili
e una marginalità
definita "molto solida", confermando una visione di forte fiducia per il prossimo esercizio.