Brunello Cucinelli alza le stime 2025 e conferma crescita per il 2026

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -chiuderà il 2025 con risultati superiori alle, prevedendo un incremento del fatturato a cambi costanti tra +11% e +12%, contro le stime iniziali più contenute, e una crescita a cambi correnti attorno al +10%. Nell'aggiornamento di fine anno, l'azienda ha sottolineato che ilsi annuncia molto positivo, con un aumento a doppia cifra, sostenuto dallanel segmento alto del lusso e da giudizi favorevoli sulle collezioni.La società ha segnalato inoltre lanonostante un contesto meno dinamico del previsto e l’introduzione dinegli Stati Uniti, che ha comportato un adeguamento dei listini senza effetti sulla clientela o sul percepito del brand.Per il, il gruppo conferma un progetto diintorno al +10%, supportato dal solidoe dalla performance del retail, in espansione sia a parità di rete sia tramite nuove aperture.Il 2025 rappresenta anche un anno significativo per gli: la maison ha ricordato di aver completato con un anno di anticipo il piano triennale dedicato al potenziamento della, che comprende il raddoppio dello stabilimento die l’apertura di nuovi impianti a, rafforzando la capacità produttiva interna con orizzonte operativo fino al 2035.In, a metà gennaio 2026 verrà lanciato il nuovo, sviluppato con Solomei AI, presentato come un ambiente capace di interpretare l’intento del cliente e personalizzare l’esperienza d’acquisto.La società ha evidenziato infine una crescita solida deglie unadefinita "molto solida", confermando una visione di forte fiducia per il prossimo esercizio.