USA, licenziamenti sopra quota 70 mila a novembre guidati da TLC e tech

Verizon

(Teleborsa) - Ihanno annunciato, in aumento del 24% rispetto ai 57.727 tagli annunciati nello stesso mese dell'anno scorso. Si tratta di un calo del 53% rispetto ai 153.074 tagli annunciati il ??mese precedente, secondo un rapporto pubblicato da Challenger, Gray & Christmas.Si tratta del, quando furono annunciati 76.835 tagli di posti di lavoro. È l'ottava volta quest'anno che i tagli di posti di lavoro sono stati superiori rispetto allo stesso mese dell'anno precedente."I piani di licenziamento sono diminuiti il ??mese scorso, un segnale sicuramente positivo. Detto questo, i tagli di posti di lavoro a novembre hanno superato le 70.000 unità solo due volte dal 2008: nel 2022 e nel 2008", ha affermato, esperto di ambiente di lavoro e Chief Revenue Officer di Challenger, Gray & Christmas.Secondo i dati di Challenger, i tagli di posti di lavoro a novembre sono rimasti al di sotto delle 70.000 unità dal 1993 al 2000. Durante la recessione del 2001, i tagli di posti di lavoro a novembre sono schizzati a oltre 181.000 unità. I ??piani di licenziamento a novembre sono rimasti elevati fino al 2009 e sono rimasti"Annunciare i piani di licenziamento verso la fine dell'anno era una tendenza, per allinearsi alle chiusure fiscali della maggior parte delle aziende. È diventato impopolare soprattutto dopo la Grande Recessione, e le buone prassi prevedevano che i piani di licenziamento venissero", ha affermato Challenger., i datori di lavoro hanno annunciato 1.170.821 tagli di posti di lavoro, con un aumento del 54% rispetto ai 761.358 annunciati nei primi undici mesi dell'anno scorso. I tagli di posti di lavoro da inizio anno hanno raggiunto il livello più alto dal 2020, quando fino a novembre erano stati annunciati 2.227.725 tagli. È la sesta volta dal 1993 che i tagli di posti di lavoro fino a novembre superano 1,1 milioni.I fornitori dihanno annunciato 15.139 tagli di posti di lavoro a novembre, principalmente in base ai piani di. Si tratta del totale più alto per il mese da aprile 2020, quando furono annunciati 16.552 licenziamenti. Finora quest'anno, il settore ha annunciato 38.035 piani di licenziamento, con un aumento del 268% rispetto ai 10.331 annunciati nello stesso periodo dell'anno scorso.Lacontinua a essere in testa nei tagli di posti di lavoro nel settore privato, con le aziende tecnologiche che ne hanno annunciati 12.377 a novembre. Finora quest'anno, queste aziende hanno annunciato 153.536 tagli di posti di lavoro, con un aumento del 17% rispetto ai 130.701 annunciati fino a novembre 2024.Le aziende, in particolare quelle che trattano carne bovina, hanno annunciato 6.708 tagli a novembre. Dall'inizio dell'anno, il settore ha tagliato 34.165 posti di lavoro, con un aumento del 26% rispetto ai 27.060 tagli annunciati nello stesso periodo dell'anno scorso.