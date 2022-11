Di Palma (ENAC): "Governo includa anche trasporto aereo nel PNRR"

(Teleborsa) - Si è svolto oggi a Roma nella sede diil convegno, organizzato da, sul ruolo deglidell'intero sistema. All'evento sono intervenuti il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Vicepresidente dell'8ª Commissione del Senato della Repubblica, il Presidente dell'ENAC, il Presidente di Unioncamere, il Capo Divisione BEI per Finanziamenti, Infrastrutture, Energia e Settore Pubblico in Italia e Malta, il Presidente di Assaeroportie il professore dell'ITSM dell'Università degli Studi di Bergamo, che ha presentato il"Il ruolo e il contributo degli aeroporti alla transizione green e digitale del trasporto aereo", realizzato per Assaeroporti.A margine del convegno Teleborsa ha intervistato, sugli obiettivi degli investimenti green e digital degli aeroporti."Credo che sia una discussione importante rispetto all'elaborazione da parte di ENAC del Piano Nazionale Aeroporti (PNA), in cui si declina l'idea della riconciliazione del trasporto aereo e l'ambiente"."Ci sono peraltro traguardi importanti al 2030 ed al 2050, che non sono più solo sfide, ma esigenze da parte di tutti, quindi credo che la discussione di oggi possa portare a determinati risultati, ma soprattutto a riconoscere che il PNA declinato dall'ENAC è un documento utile al sistema. ENAC si pone dunque come sintesi del sistema, in cui i vari operatori, gestori, vettori si riconoscono in questo perimetro dove poter sviluppare un business che riconcilia il trasporto aereo con l'ambiente"."Dal governo attendiamo delle risposte rispetto alla possibilità che il trasporto aereo entri di diritto nel PNRR. Le osservazioni che sono pervenute dal PNA danno questo tipo di indicazione e dallo stesso PNA emerge che soltanto un pregiudizio di carattere ideologico non ha permesso l'ingresso del trasporto aereo nel PNRR, per tutta quella parte che determina la riconciliazione con l'ambiente e quindi gli investimenti legati a questa sfida del futuro che appartiene a tutti".