Aeroitalia: primi nove mesi anno nel segno di crescita e solidità

(Teleborsa) - Presentati oggi dal Consiglio di Amministrazione dii risultati economici relativi a, evidenziando il continuo consolidamento della propria crescita operativa e finanziaria, sia sul network domestico che internazionale. Da gennaio a settembre 2025, in significativo miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+24% per i voli operati e +10,5% per il load factor). Questi risultati riflettono una forte spinta verso l’efficienza operativa e una crescente capacità di attrarre e fidelizzare la clientela.per passeggero, dato dalla somma del prezzo del biglietto e dei ricavi accessori, è stato pari a 66,59 euro, registrando una crescita del 12% rispetto al 2024. Complessivamente, i ricavi totali del periodo ammontano a 216.768.000 euro, con un incremento del 25% rispetto all’anno precedente.Dal punto di vista dei risultati economici:che confermano la solidità del nostro modello operativo e la fiducia crescente dei passeggeri. Abbiamo migliorato l’efficienza e la qualità del servizio, consolidando la nostra posizione di mercato. Questi risultati sono frutto di una visione strategica chiara e trasparente, del lavoro del nostro team e dell’attenzione costante verso i clienti. Guardiamo con fiducia agli ultimi mesi dell’anno, determinati a proseguire il nostro percorso di crescita e rafforzare il ruolo di Aeroitalia nel trasporto aereo”, ha dichiarato il Presidente di AeroitaliaLa società si prepara a chiudere il 2025Aeroitalia - chiude la nota - conferma la propria determinazione a proseguire nel percorso di