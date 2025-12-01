Aeroitalia: primi nove mesi anno nel segno di crescita e solidità

(Teleborsa) - Presentati oggi dal Consiglio di Amministrazione di Aeroitalia
i risultati economici relativi ai primi nove mesi del 2025
, evidenziando il continuo consolidamento della propria crescita operativa e finanziaria, sia sul network domestico che internazionale. Da gennaio a settembre 2025, Aeroitalia ha operato un totale di 18.764 voli, trasportando 2.482.885 passeggeri, con un load factor medio del 79%
, in significativo miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+24% per i voli operati e +10,5% per il load factor). Questi risultati riflettono una forte spinta verso l’efficienza operativa e una crescente capacità di attrarre e fidelizzare la clientela.Il ricavo medio
per passeggero, dato dalla somma del prezzo del biglietto e dei ricavi accessori, è stato pari a 66,59 euro, registrando una crescita del 12% rispetto al 2024. Complessivamente, i ricavi totali del periodo ammontano a 216.768.000 euro, con un incremento del 25% rispetto all’anno precedente.
Dal punto di vista dei risultati economici: l’ebitdar è positivo per 39.122.312 euro; l’ebitda è positivo per 17.096.455 euro;l'ebit è positivo per 14.846.455 euro.“Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti nei primi nove mesi del 2025, che confermano la solidità del nostro modello operativo e la fiducia crescente dei passeggeri. Abbiamo migliorato l’efficienza e la qualità del servizio, consolidando la nostra posizione di mercato. Questi risultati sono frutto di una visione strategica chiara e trasparente, del lavoro del nostro team e dell’attenzione costante verso i clienti. Guardiamo con fiducia agli ultimi mesi dell’anno, determinati a proseguire il nostro percorso di crescita e rafforzare il ruolo di Aeroitalia nel trasporto aereo”,
ha dichiarato il Presidente di Aeroitalia, Marc Bourgade.
La società si prepara a chiudere il 2025 confermando queste performance reddituali e punta a raggiungere l’obiettivo di 3 milioni di passeggeri trasportati entro la fine dell’anno.
Aeroitalia - chiude la nota - conferma la propria determinazione a proseguire nel percorso di crescita, consolidando ulteriormente il proprio ruolo come attore chiave nel trasporto aereo domestico e internazionale.