Moody's promuove CDP e alza rating di Sostenibilità di tre punti

(Teleborsa) - L'agenzia di rating(CDP) in termini die adesione ai criteri ESG (Environmental, Social e Governance). Il processo di valutazione da arte di, business unit dell’agenzia di rating, si è concluso infatti con undel rating di Sostenibilità rispetto al 2021, per arrivare ad unIl posizionamento di CDP quest’anno è risultatostilata da Moody’s ESG Solutions,di appartenenza (terza su ventidue),(58esima su 1.625) ed aggiudicandosi la categoria migliore per la sua classe di rating di Sostenibilità (A1).Il miglioramento di CDP - mette in luce l'analisi condotta dall'agenzia - deriva dai notevoli, a dimostrazione del fatto che l’attenzione di CDP alla sostenibilità prosegue e si rinforza secondo il percorso tracciato dale in linea con le best practice internazionali.Lanei prossimi anni sarà quella dinell’ottica di un miglioramento continuo in ambito di implementazione delle tematiche ESG.Dei motivi che hanno indotto Moody's a migliorare i rating di Sostenibilità ha parlato, che ha sottolineato il valore premiante di un'attenzione che si dirige all'interno ed all'esterno e soprattutto del Piano strategico che è solo al suo primon anno di attuazione."Il miglioramento incorpora sicuramente i miglioramenti sulle varie dimensioni sottostanti - ambientali, sociali e di governance- ma il passaggio cruciale che ha convinto Moody's ESG Solution ad alzare il nostro rating sono i target ambiziosi e le policy di finanziamento introdotte con il nuovo Piano strategico 2022-2024 che abbiamo approvato 25 novembre 2021. L'implementazione di queste policy e l'assessment dei risultati raggiunti, nel dialogo che abbiamo avuto con l'agenzia di rating, li ha convinti a migliorare il nostro rating proprio per il riconoscimento di una marcia in più, dell'approccio strategico alla sostenibilità che il nostro Piano ha messo in piedi"."Siamo ora ad un livello molto elevato, un riconoscimento importante, perché siamo terzi fra le 22 banche di sviluppo internazionali valutate da Moody's e siamo quindi nella categoria advanced ad un livello A1, dunque un livello massimo"."Questo è un risultato eccezionale che dimostra la capacità di CDP di integrare i fattori ESG all'interno della strategia delineata dal Piano, ma anche la capacità di calarla nelle attività operative, soprattutto nel presidio dei rischi dell'azienda. Moody's è andata a guardare non solo all'esterno, ai settori in cui andiamo ad investire, ma anche agli obiettivi che ci siamo dati noi come istituzione nazionale di promozione, ovvero il raggiungimento di target precisi e puntuali come la riduzione delle emissioni di CO2, la parità di genere ed il supporto sociale oltre che economico ai territori"."Tutto questo è testimoniato anche dal ruolo attivo nella finanza sostenibile e dall'emissione dell'ultimo Sustainability Bond da 750 milioni, che abbiamo emesso a settembre scorso, a dispetto del difficile contesto economico internazionale. Un Bond che ha avuto successo ed è stato sottoscritto da oltre 70 investitori nazionali ed internazionali di cui più dei due terzi rappresentato da investitori responsabili, asset manager e fondi di investimento che quando investono hanno delle specifiche policy di allocazione del portafoglio. Dal 2017, anno in cui CDP ha emesso il primo Social Bond in Italia ad oggi, sono 8 le emissioni obbligazionarie ESG collocate da CDP, per un totale di 5,5 miliardi di euro e oltre 350 investitori coinvolti, a conferma del suo ruolo strategico nell’ambito della finanza sostenibile"."Un altro punto chiave è la trasparenza. Quando emettiamo un bond, dopo un anno pubblichiamo sempre un report che va a documentare i progetti finanziari e gli impatti quantitativi e qualitativi che questi progetti hanno sul territorio, certificato da second part opinion providers. Quest'ultimo bond in particolare andrà a iniziative green e social come efficientamento energetico, energie rinnovabili, efficientamento idrico, infrastrutture sociali e cooperazione internazionale"."Moody's ha premiato anche l'attenzione che noi diamo alle risorse umane, ai percorsi interni di carriera, in particolare quelli delle donne, l'attenzione che poniamo alla diminuzione dei rischi, sia quelli ambientali sia quelli che possono colpire i nostri dipendenti., quindi tutto quel che riguarda la salute, la sicurezza e la formazione e questo è un punto vincente che è stato tenuto in considerazione dall'agenzia"."Anche sulla dimensione ambiente gli obiettivi quantitativi che ci siamo dati nei settori d'investimento sono stati ritenuti significativi in termini di contribuzione al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo dell'Agenda 2030"."Infine la disclosure ai nostri stakeholders ed al mercato è stato un punto di riconoscimento importante a favore di CDP. Ci siamo dati una strategia, individuando i settori strategici e li abbiamo monitorati ex ante, durante ed ex post, integrando fattori di rischio ESG all'interno del processo istruttorio, ad esempio con nel Comitato rischi e sostenibilità, ed tutto questo processo di trasparenza e disclosure nei confronti degli stakeholders e nei confronti del è stato premiato dall'agenzia".